Rafael Acevedo: “La  hostelería necesita que se amplíen los plazos de vigencia de los ERTE”

Desde muy corta edad, lo mismo que sus hermanos, tuvieron una gran responsabilidad y se hicieron a si mismo en el mundo de la hostelería. Rafa, junto a sus hermanos Paco y David, fueron posteriormente los encargados del restaurante “La Cabaña del Abuelo Manué’ todo un referente durante unos años.

A partir de ahí, Rafa monta los centros de Celebraciones “La Gran Cabaña del Abuelo Manué”, el Virgen de la Cinta, y por último el “Complejo Rafael” negocio que mantiene en la actualidad. Sin lugar a dudas, toda una gran apuesta para un chaval tan joven, pero tenía las ideas claras y la fuerza necesaria para tirar adelante.

Rafa tuvo como sueño ser torero, incluso llegó a debutar en la plaza de la Merced como becerrista, lo que demuestra la valentía innata de este empresario onubense, pero estaba claro que el arte de “Cúchares”, no era su fuerte.

Persona comprometida con su sector, no dudó en dar el paso al frente y presentarse al cargo de presidente de la Asociación “Bareca”, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios (FOE), para defender los intereses del gremio de la hostelería, llegando a consolidarlo de nuevo y contar con un número elevado de asociados.

Nos hemos puesto en contacto con Rafa para preguntarle en primer lugar que opinión tiene de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Él nos ha empezado diciendo lo siguiente:

“La situación es una pesadilla que estamos viviendo. Ni en el peor de los escenarios me imaginaría que iba a vivir una pandemia de este calado. Nos ha cambiado todos nuestros hábitos con familiares y amigos, nos hemos quedado sin nuestras tradiciones, estamos huérfanos de besos y abrazos, en definitiva esta situación nos ha sobrepasado a todo el mundo. Son muchas las personas que se han marchado por culpa de este virus y desgraciadamente no han tenido la despedida merecida. Que descansen en paz”.

¿Qué haces y que has hecho en tu día a día, durante el confinamiento?

Pues la verdad que lo he vivido con mucha nostalgia. No había un sólo día que no soñara con visitar a un bar, con ir a mi empresa y poder organizar un evento, con realizar gestiones del día a día, ha sido todo muy duro.

He estado todo el día pendiente de las noticias, de las publicaciones del BOE, en pleno contacto con mis compañeros de la Junta Directiva de Bareca y de la FOE para poner en marcha iniciativas que animará al sector empresarial, y gracias a la unión y el apoyo de todos ellos los días se hacían más cortos.

Era inevitable tener días de bajón, la mente es incontrolable y las noticias no ayudaban a pensar en positivo, pero poco a poco estamos recuperando la “nueva normalidad” y estoy convencido que la situación con mucho esfuerzo y trabajo la sacaremos los empresarios y trabajadores adelante.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la hostelería?

En el ambiente social es donde ha cambiado todo, no solo en la hostelería, si no en todos los aspectos. Tenemos que ser muy higiénicos, muy responsables y sobre todo adaptarnos a los nuevos tiempos. En el mundo de la hostelería siempre nos hemos adaptado a todas las exigencias que nos han marcado desde las diferentes administraciones y siempre hemos implementado todos los aspectos para dar un servicio exquisito. El servicio ahora se debe de dar con mascarilla, tenemos que limpiar las mesas cada vez que se levanten nuestros clientes, tenemos que evitar el uso de cartas comunes, etc. Son nuevos tiempos en los que nos toca digitalizarnos y renovarnos.

¿Qué proyectos tienes tú para el futuro?

Pues tengo varios proyectos en mente que seguramente verán la luz próximamente, no voy a nombrarlos ahora porque soy cauto y prefiero contar la realidad cuando ya estén en marcha, pero te adelanto que el mundo de la hostelería va a seguir creciendo.

¿Y que proyectos tienes para Bareca?

Seguir creciendo, este confinamiento se ha puesto en valor la unión empresarial, y desde nuestra asociación hemos estado con los “fogones” encendidos las 24 horas del día los 7 días a la semana, informando, asesorando y gestionando todas las situaciones de nuestras empresas asociadas.

Vamos a seguir luchando para que el sector de la hostelería de Huelva reciba todas las ayudas necesarias para seguir generando riqueza y empleo.

¿Los hosteleros habéis sido los más perjudicados?

Sin lugar a dudas, el sector de la hostelería cerró sus puertas sin ingresar un solo euro y con una serie de gastos fijos que han seguido pagándose o aplazándose.

La hostelería necesita que se amplíen los plazos de vigencia de los ERTE por fuerza mayor, una vez se levante el estado de alarma y alargarlos hasta final de año.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos tres meses de confinamiento?

TODO. Especialmente pasar buenos momentos con familiares y amigos, y la semana santa. Mi Virgen del Refugio me ha iluminado muchos días, pero la pena que tengo de no llevarla sobre mi costal ha sido enorme.

¿Qué te gustaría añadir?

Confío en que los expertos puedan lograr la vacuna lo antes posible y se acabe esta película de terror.