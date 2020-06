Rafael Pérez: “Huelva a la cabeza de Andalucía en el índice de hábito de lectura” 

Sin lugar a dudas, nuestro entrevistado de hoy es de esas personas que está luchando y de que manera, para fomentar la escritura en Huelva, lo cual no está pero que nada mal, sino todo lo contrario. Rafa Pérez, el protagonista de esta sección, ha logrado dar la oportunidad a muchos onubenses para que puedan publicar sus libros, sin tener que realizar grandes desembolsos, como venía ocurriendo habitualmente.

Rafa es persona cordial, empática, trabajador, intuitivo, creativo y con don de gentes entre otras cualidades. De sonrisa fácil y amante de la bicicleta para hacer sus gestiones diarias, es uno de los baluartes importantes de la cultura de Huelva, por lo menos, yo lo veo así.

Puesto en contacto con este emprendedor, propietario de la Editorial Niebla, empieza diciéndonos que su empresa hace libros, y los hace en Huelva. Añadiendo seguidamente que ” No somos tan ambiciosos como para fomentar la lectura… Solamente pretendemos fomentar la escritura.

Rafa con esta forma e expresarse marca su territorio. Pero queremos asimismo saber que opinión tiene de la situación pandémica que estamos viviendo por lo que le abordamos y le preguntamos sobre su opinión sobre la situación pandémica

“El coronavirus y el posterior confinamiento ha sido un puñetazo de realidad sobre la mesa. Nos creíamos prácticamente indestructibles o así el sistema hacía que nos sintiéramos. Una gripe no demasiado virulenta pero muy contagiosa nos ha demostrado que tenemos que estar preparados para cualquier tipo de desastre que nos pueda ocurrir. Si no aprendemos, no habrá servido para nada.

¿Qué haces y que has hecho en tu día a día durante el confinamiento?

Bueno, mi caso ha sido un poco especial. Me partí el hombro en una caída y durante la segunda semana del confinamiento me operaron en el Juan Ramón Jiménez. La tensión que se vivía en los días de ingreso más el post opertorio me hicieron tomarme con seriedad y respeto a lo que nos estábamos enfrentando. Ahora, rehabilitación con el objetivo de que quede perfecto. Por otra parte, al no poder trabajar, he estado todas las siestas jugando al Fornite en la play con mis sobrinos que tengo repartidos por toda España. Ha sido una manera genial de estar en contacto con ellos y divertirnos. También algo de ejercicio y, sobre todo, nada de trabajo que requiera de esfuerzo del intelecto. Digamos que me he preparado psicológicamente para afrontar estos meses extraños que nos quedan ahora y que hay que superarlos con el menor daño posible.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la cultura?

No creo que se produzcan demasiados cambios. La experiencia de una ópera, o un concierto de rock en vivo son insustituibles por un espectáculo online. Las presentaciones de libros volverán, los museos están ya empezando abrir. Seguramente habrá un repunte en el consumo de cultura durante estos meses, después se normalizará y volverá como antes.

Rafa, ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Acabamos de abrir con la editorial la Sala Niebla, un local junto a la Taberna la Paka donde tendremos en exposición permanente todo el fondo editorial a la venta y que servirá de lugar para presentaciones de libros, conciertos, tertulias etc.. Un proyecto muy ilusionante que se va a sumar a la oferta cultural de Huelva.

¿Cómo ves es nivel de escritores de Huelva?

Desde hace siete años que empezamos con la editorial, son más de 200 títulos y más de 720 escritores los que se han sumado a esta aventura, en solitario o participando en las diversas antologías que se han realizado. Al mismo tiempo que la editorial crecía, los autores también lo hacían. Por ejemplo, María Laso, una magnífica escritora de El Rompido, lleva cinco novelas con nosotros, y la evolución que ha tenido a lo largo de sus novelas se ha hecho patente. Los escritores cada vez tienen mayor profesionalidad y destreza. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos tres meses de confinamiento?

He echado de menos la participación activa y solidaria de las grandes empresas y las multinacionales. Han demostrado una vez más que sus clientes y usuarios no somos los que consumimos sus productos. Su única preocupación son sus accionistas.

¿Se venden muchos libros en Huelva en relación con otras provincias andaluzas?

Estamos en los puestos de cabeza de Andalucía en cuanto al índice de hábito de lectura. Sin embargo, el que seamos la provincia con menor renta per capita nos lleva a que seamos la provincia con menor número de ventas. Ya va siendo hora que acabemos con esta paradoja y equilibremos la balanza. En nuestras manos está.

Rafa que me encanta la labor que haces en pro de la cultura en Huelva, y desde luego, cuidate y recupérate de la operación. Ha sido un placer estar en contacto contigo para realizar esta entrevista.