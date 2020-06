El Mérida le enseña a la liga del Recreativo cómo se hace una revolución

Si lo que funciona, no se toca, lo que no funciona debe cambiarse radicalmente. A esa máxima se acoge el Mérida, rival del Recreativo de Huelva, que ha emprendido una auténtica revolución en su parcela deportiva. El conjunto romano no sólo ha cambiado de director deportivo y entrenador. También ha fulminado a más de media plantilla.

En apenas unas horas, el Mérida ha dado de baja a quince futbolistas, a saber, Miguel Ángel Espinar, Antonio Pino, Santi Villa, Gonzalo Poley, Mario Gómez, Jardel, Omgba, Carlos Moreno, Rafa Mella, Melchor, Salvi Blázquez, Jesús Mena y los cedidos Curro Harillo, Salomón Obama y Arturo Segado.

Nuevo proyecto

La razón de semejante criba es el nuevo y ambicioso proyecto que lideran Ander Garitano, en los despachos, y Dani Mori, en el banquillo. Un proyecto para el que no valen muchos de los jugadores que tenían al Mérida en puestos de descenso esta última temporada, pues ahora el objetivo es ascender a la Liga Élite RFEF.