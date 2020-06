El Sporting de Huelva vuelve a ser pionero y levanta el ERTE

Fue pionero a la hora de adoptar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Y ha sido pionero también a la hora de levantarlo. El Sporting de Huelva ha puesto punto y final al ERTE al que se acogió en el pasado mes de marzo para paliar los perjuicios económicos causados por la suspensión de la Primera División Femenina por culpa de la pandemia del coronavirus.

Esta decisión no tendrá ningún efecto en el plano deportivo, pues la primera plantilla se encuentra de vacaciones debido a la cancelación de la temporada. No obstante, la dirección deportiva no ha dejado de trabajar y en los próximos días se espera que fructifiquen las gestiones que viene realizando de cara a la campaña 2020/21, en la que el club volverá a pelear por permanecer en la élite del fútbol femenino español.