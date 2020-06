Primeros pasos en el eCommerce: cómo comenzar a vender ‘on line’

No hay duda de que el eCommerce es enormemente relevante en la actualidad. Seguramente, si tienes una tienda física o estás pensando en abrirla, quieras vender también por internet, puesto que es una manera muy sencilla de que tus productos lleguen a más personas. Si te estás planteando iniciarte en el mundo del eCommerce y no sabes bien por dónde empezar, te contamos los primeros pasos que debes seguir.

Haz un test de mercado

Vender tus productos en internet puede parecer sencillo, pero la realidad es que hay muchísima competencia. Que tu tienda física tenga éxito no te garantiza que también lo tenga tu tienda online, así que, antes de establecer tu plan de negocio, lo mejor es hacer una prueba. Y la forma más sencilla de comprobar si tus productos se venden y cuál es la respuesta de los clientes es comenzar a través de Amazon.

A pesar de que no es un sistema ideal, ya que puedes no ganar mucho dinero y la competencia es enorme, es la forma más barata y fácil de probar. Así ahorrarás dinero en marketing, infraestructura, etc., además de enseñarte a crear una buena ficha de producto y controlar a la competencia. Si el producto no se vende bien, estudia qué hacen tus competidores para que funcione, rediséñalo y prueba diferentes estrategias hasta que consigas venderlo.

Reparte el presupuesto

Una vez que tu producto se venda bien en Amazon, puedes enfocarte en tu proyecto y dar los primeros pasos para crear empresa online.

La primera gran decisión que debes tomar es en torno al dinero que estás dispuesto a invertir. Ten en cuenta que va a ser un proceso que requiera paciencia y que, al menos el primer año, tendrás que invertir mucho sin obtener grandes resultados.

Aunque la web es un aspecto fundamental, si gastas todo tu presupuesto en ella no te quedará dinero para promocionarla. De hecho, puedes aprovechar que el minimalismo está de moda también en el terreno online y montar una web sencilla usando, por ejemplo, WordPress. Existen opciones más complejas, como Prestashop o Magento, pero también difíciles de manejar. Para tu comienzo, un plan menos ambicioso con WordPress o plataformas en la Nube puede ser suficiente.

Ten un plan de marketing básico

Una de las primeras cosas que hay que hacer al abrir una tienda online, además de darse de alta como autónomo, es contar con un plan de marketing que te aporte visibilidad. Si no conocen tu sitio, no pueden comprar en él. Hoy en día, las redes sociales proporcionan un arma eficaz y gratuita que puedes combinar con publicidad pagada. También tendrás que aprender sobre SEO y sobre cómo interpretar Google Analytics.

Integra tienda online y tienda física

Esto solo se aplica si ya tienes una tienda física, pero resulta que una de las mayores razones de fracaso de una tienda online es no darle la misma importancia que a la tienda física creyendo que tan solo es un complemento de esta última. El trato a los clientes debe ser el mismo y en general, deben ser la misma cosa, con el mismo contenido y stock.

Estudia la oferta logística

No podemos olvidar que uno de los puntos fundamentales del eCommerce es hacer llegar el producto al cliente, y eso no sale gratis. Informarte acerca de diferentes compañías de transporte te ayudará a encontrar la que mejor se adapte a tu presupuesto y a tus necesidades. Considera también que los clientes no van a poder asumir todo el coste del envío y que es posible que necesiten devolverlo, así que hay que facilitarles este trámite.