El joven onubense que triunfa en Amazon con un libro inspirado en su hermana

Paulo Domínguez es un bollullero de 16 años que ha conseguido convertirse en ‘Best Seller’ en Amazon con su primer libro El Niño que la vida lo vistió de hombre.

Un libro que ha batido récord de descargas tan solo 12 horas después de subirse a la plataforma digital y en el que el joven relata cómo su pasión por la música le ayudó a sobrellevar el dolor de la pérdida de su hermana, fallecida hace 7 meses.

“He perdido la cuenta del gran número de descargas que ha obtenido el libro, ya que, por sorpresa, estos días nos hemos enterado de que también ha sido Best Seller en México“, cuenta el de Bollullos.

Una gran acogida que ha sorprendido gratamente a Paulo, quien se decidía a escribir el libro, simplemente, para expresar su propia vivencia personal a raíz de la pérdida de su hermana: “Para nada me esperaba esta gran acogida. Nunca me había planteado escribir un libro, pero creo que a raíz del fallecimiento de mi hermana mi vida tomó sentido y el libro describe a la perfección ese proceso. Considero que eso es lo que ha atraído a tantísimas personas”, explica.

“Me he guiado por lo que el corazón me decía y creo que esa ha sido la clave del éxito del libro, que está escrito cuando el corazón hablaba”

Paulo ha querido compartir con este diario la curiosa manera en la que se enteró de lo bien que estaba funcionando su libro pocas horas después del lanzamiento en Internet: ” La noche que lo publiqué soñé que estaba siendo muy vendido y, por casualidad, cuando me desperté a las 6 de la mañana y miré en Amazón… ¡Mi sueño se había hecho realidad!“, confiesa el joven.

Aunque muchos artistas se han visto duramente golpeados por la crisis del coronavirus, al bollullero el confinamiento le ha servido como una oportunidad para seguir creciendo de manera profesional: “He compuesto bastante y he tenido tiempo para sacar varios proyectos. Además de mi libro, he creado mi propia marca de ropa“, dice.

Ha tenido tiempo también para componer su propia canción durante la pandemia. Y es que su verdadera pasión es la música. “Sin lugar a dudas mi vida es la música. La escritura ha sido un complemento de ello, ya que el tener un libro Best Seller me ha dado un gran impulso, pero mi pasión y mi sueño es la música. Actualmente me dedico profesionalmente a la música, ya que a partir del fallecimiento de mi hermana, mi cabeza no paraba de pensar y soñar con la música y tuve que dejar hasta mis estudios aparcados porque realmente mi objetivo es llegar a ser cantante”.

Así, Paulo estrenaba el 3 de abril su videoclip Vamos a luchar, un tema inédito sobre la crisis sanitaria, que HA conseguido hacerse viral alcanzando las 100.000 reproducciones en Facebook.

“Mi sueño es ser un gran cantante internacional y creo que para ello también tendría que moverme de Huelva, aunque siempre llevaré a mi tierra en el corazón vaya donde vaya. Huelva está llena de talento, entre ellos, Manuel Carrasco, a quien admiro profundamente y al que deseo llegar a conocer muy pronto.”, explica el cantante.

Mientras tanto, sigue saboreando los buenos momentos que su primer libro le está regalando: “Me hace mucha ilusión inspirar a personas con mi trabajo. Me llegan mensajes de todo tipo. Algunos me cuentan que a partir de mi libro se han dado cuenta de que van a cambiar cosas en sus vidas y van a pelear por sus sueños como yo he hecho. Y eso me llena”.

