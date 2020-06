Carolina Marín se une a las protestas contra el racismo en Estados Unidos

El mundo asiste asombrado e indignado a los acontecimientos de Estados Unidos, donde la democracia más importante del planeta es incapaz de atajar el racismo. Celebridades de todo el mundo se unen hoy al ‘Blackout Tuesday’, un parón en sus actividades en solidaridad con los manifestantes que protestan contra los abusos policiales que sufre la población negra. Y Carolina Marín secunda esta iniciativa.

La mejor jugadora no asiática del bádminton mundial ha dejado claro en sus redes sociales que la lucha contra la desigualdad y los prejuicios raciales no le es ajena. Por eso, no ha dudado en apoyar al movimiento ‘Black Lives Matter’ (‘Las Vidas Negras Importan’) que estos días luchas en las calles estadounidenses para que no haya ciudadanos de primera y segunda categoría según sea el color de su piel.