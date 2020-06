El paso de las Tres Caídas regresa al barrio del Polvorín tras lo que pudo ser y no fue

En la tarde de este lunes, sin el gentío que lo acompañe. Así ha sido el traslado del paso de Tres Caídas al barrio del Polvorín tras lo que pudo ser y no fue. El paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas ha sido trasladado hasta su barrio en un camión para cumplir así con las normas de seguridad e higiene, ya que el traslado portado por costaleros no estaría permitido en esta crisis sanitaria por no poder mantener la distancia de seguridad la cuadrilla necesaria para soportar el peso del mismo.

Pero sólo se ha trasladado su paso procesional, ya que Nuestro Padre Jesús de las Penas se queda en la capilla de la Esperanza sine die.

Una situación inédita y única provocada por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19. Y es que Tres Caídas, hubiese sido trasladado el sábado en el que se decretó el estado de alarma; por lo que por seguridad quedó en la capilla de la Esperanza.