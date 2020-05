Curro León: “Es difícil en tiempos de pandemia tener proyectos para el futuro”

El invitado de nuestra sección de hoy es de esas personas que suele caer bien en general con solo verlo. Ya metido en faena a la hora de tomar una cervecita o estar de tertulia con él… es la releche.

Fue director comercial, en Cadena Cope, Cadena Ser y diario Odiel, habiéndose dedicado con anterioridad al mundo del motor. Forma parte de la fisonomía de Huelva capital, pues te lo puedes encontrar por cualquier sitio. Risueño, divertido, servicial, respetado y empático.

Atiende al nombre de Curro León, personaje autóctono de Huelva y ahora además autónomo. Nacido, criado y ensolerado en la capital onubense, regenta una cafetería en el semicentro de la capital, concretamente la denominada Moon Ligth, ubicada detrás de Aguas de Huelva, donde cuenta con una clientela de lo más variopinta, que están enganchados a la visita diaria. Y es que aparte de tomar su desayuno, sus copitas de mediodía o la copas de la tarde noche es un excelente lugar de tertulia, donde “la simpatía se sirve y no se cobra”. Todo ello es fruto de la idiosincrasia de Curro León, persona que si no existiera habría que inventarla.

Hemos estado en contacto con este empresario onubense para conocer su opinión sobre la situación pandémica que estamos viviendo y comienza diciéndonos lo siguiente:

“Lo que está pasando es controlable, pero lo malo es el individualismo y el miedo que vemos en las personas. No hay mucha información, sino todo lo contrario, mucha desinformación además de los múltiples bulos falsos que hay en las redes sociales. Existen algunos medios de comunicación que no están dando la talla con mensajes alterantes que solo provocan más crisis. Indudablemente esto nos marcará un antes y un después en nuestras forma de vida y costumbres diarias”.

¿Como viviste el inicio de esta pandemia que sigue instalada aún?

Nos cogió de sorpresa, hemos visto al principio del Covid 19 como los supermercado se atestaban haciendo compras enormes y quieras o no, eso crea un poco de pánico, (aún no he logrado entender para qué era tanto papel higiénico).

Se compraba más de lo necesario para este periodo (que nunca sabes cuándo puede terminar) de prevención sin pensar en como afectará eso al resto de la población. Desde el inicio del confinamiento, hemos estado en casa con mi mujer Lourdes y mi hijo Currito. Aparte tengo una hija mayor, Alejandra, con la cual no vivo, pero hemos tenido contacto diario.

Con lo “callejero” que eres habitualmente, ¿cómo ha sido tu día a día, desde hace casi tres meses?

El día a día en esta etapa de mi vida que ni yo ni nadie se esperaba ha sido como casi la de todo el mundo, me levanto, desayuno, salgo a la azotea de mi casa hacer un poco de deporte, tomar el sol, salir al mercado y a partir de ahí engordar como casi toda la población, hacer vídeo llamadas con la familia, disfrutar de algunas películas, muchas redes sociales, en Facebook participando en juegos con amigos y mensajitos en WhatsApp e Instagram.

Ahora desde que estamos en la fase 2, la cosa es diferente el trabajo acapara mi vida.

¿Como ha cambiado la vida este puñetero virus?

Pienso que la vida ha cambiado en todos los aspectos, con el estado de alarma también. Hemos tenido que acostumbrarnos a tener que estar lavándonos las manos constantemente por el contacto directo de la gente, mucha higiene, mucho desinfección, mascarillas obligatoria…

¿Que proyectos tienes de cara al futuro?

Proyecto para el futuro no tengo ninguno y, en la situación económica en la que esta pandemia nos va a dejar el país, pienso que nadie (aunque en estos casos alguien se llena los bolsillos).

¿Te gustaría añadir algo más?

Por supuesto. Resaltar que los bares dentro de sus desgracia han estado haciendo una labor social extraordinaria, sobre todo aquellos que tienen cocina y han colaborando con Cáritas, comedores sociales… Aparte de creer, que lo mas oportuno para este estado de alarma es que debemos actuar en conciencia, no entrar en el egoísmo, ser más solidarios y por supuesto pensar en el más necesitado.

Curro, bien sabes que te deseo lo mejor del mundo mundial, que sueñes con proyectos futuros, que no seas negativo, pues nunca lo fuiste y que si, que dentro de unos días ya me pasaré por tu bar, para disfrutar de tu amistad y de todo lo que conlleva tu establecimiento hostelero.