Mara Barros, la voz de Sabina vuelve a ‘Popstars’

Hace 18 años, la onubense Marra Barros daba a conocer su potencial como cantante a través del popular programa de televisión Popstars: todo por un sueño.

Un concurso de talentos, emitido en Telecinco en el verano del 2002 y presentado por Jesús Vázquez junto a Elia Galera, que se convirtió en todo un boom del momento, con 2,3 millones de espectadores de media.

Tras el éxito del programa, la onubense consiguió hacerse un hueco en el mundo de la música. Su nombre ha estado presente en las marquesinas de los teatros de la Gran Vía de Madrid, llegando a protagonizar musicales como Hoy no me puedo levantar o Enamorados anónimos.

En 2009 Mara entra a formar parte de la banda del gran Joaquín Sabina, con el que graba Vinagre y rosas, 500 noches para una crisis y sú último trabajo, Lo niego todo. Desde entonces, esta onubense ha acompañado al artista en todas sus giras musicales.

“Cuando salí del programa me ofrecieron grabar un disco en solitario (Dímelo tú) en el que participaron Pancho Céspedes y Paolo Vallesi y con el que estuve dos años girando por el país.

Después de mi primera experiencia discográfica el destino me llevó a probar suerte en el teatro musical, llegando a protagonizar obras como Hoy no me puedo levantar o Enamorados anónimos.

Volví a sacar otro disco (Por motivos personales) que aún me sigue dando muchas alegrías y con el que, además de nuestro país, he podido viajar a México y Costa Rica.

He trabajado como corista en las giras de artistas como Camilo Sesto, David Barrul o Joan Manuel Serrat y desde hace 11 años soy la voz femenina que acompaña en sus discos y giras a Joaquín Sabina“, cuenta la cantante a este diario.

Mara, que reside en Madrid desde el 2003, asegura que lleva viviendo de la música desde los 18 años y se considera afortunada por ello.

Sin embargo, la onubense también ha notado el sabor agridulce que la crisis del coronavirus ha dejado entre los profesionales del sector cultural.

“Creo que este encierro ha sido capaz de sacar lo mejor del ser humano pero también lo peor. Así que intento quedarme con lo realmente positivo del momento que estamos pasando, ser optimista a pesar de que mi sector, el de la cultura, sea uno de los más afectados y no sepamos cuándo podremos retomar nuestra actividad habitual”, confiesa.

Con todo, la pandemia ha servido de puente para que la onubense se reencontrara profesionalmente con sus compañeras del mítico concurso Popstars. Recientemente las concursantes del talent show de Telecinco, se han reunido virtualmente para regrabar el himno del programa y amenizar el confinamiento. Incluso han contado con el presentador Jesús Vázquez y los miembros del jurado, Michele MacCain, Lucas Holten y Doctor Flo.

Y como más vale tarde que nunca, 18 años después de que se emitiera el concurso, la de Huelva junto a las ganadoras ‘Bellepop’ y Roser, recorrerán la geografía española entonando los éxitos del programa en una gira que ya tiene fechas confirmadas, y que muy pronto, darán a conocer.

“Ha sido muy emocionante poder reunirnos 24 de las 30 aspirantes de Popstars. Aunque ya muchas manteníamos el contacto a través de un grupo de whatsapp, es cierto que hacía mucho tiempo que no hablaba con otras, así que a nivel personal ha sido muy muy bonito.

A nivel profesional estamos todas muy sorprendidas de la repercusión mediática que ha tenido nuestro reencuentro y las consecuencias de nuestra unión ya que, gracias al vídeo con nuestro himno, ha surgido que hagamos un concierto todas juntas a final de año y que podamos recorrer en gira varias ciudades del país”, explica Mara.

“La idea de la gira ha surgido de forma inesperada gracias a la repercusión del vídeo.

Es tanta la ilusión que tenemos por trabajar juntas de nuevo que hemos abierto la contratación ansiosas por compartir con todos las canciones que, sin duda, han marcado nuestras vidas, las que interpretamos en el concurso. Haremos un concierto a final de año en Madrid donde estaremos las 24 compañeras que grabamos el vídeo. Mover una gira con 24 chicas y el equipo humano que nos acompaña es completamente inviable y más aún en la situación económica que atraviesa el país, así que en principio, y debido a la demanda de promotores, estaremos Bellepop, el grupo ganador del concurso, pero con una formación nueva, Roser, sin duda una de las concursantes más mediáticas y una servidora. A nosotras se sumarán las concursantes residentes en las ciudades que visitemos, si sus agendas y compromisos se lo permiten.

Aún no hemos anunciado las fechas y por lo tanto tampoco los puntos de venta, pero estad atentos a nuestras redes, porque os mantendremos informados de todo”, cuenta.

Mara se enorgullece del cariño incondicional que todavía sigue recibiendo de los fans de aquel programa. “Para mí ha sido muy sorprendente, pero sí. Hay muchísima gente que recuerda Popstars. Nunca hemos dejado de sentir el cariño de los fans del programa. Es cierto que durante estos 18 años yo enfoqué mi carrera hacia otro género, un poco alejado del universo Popstars y pensé que ya no me asociarían al programa. Sin embargo, me sorprende muy gratamente descubrir que sí”, asegura la cantante.

Tendremos que esperar a que pasen estos meses de incertidumbre por la crisis sanitaria para saber si, finalmente, los onubenses podrán disfrutar del talento de Mara Barros junto al mítico grupo de Popstars en Huelva.