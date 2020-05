No, por favor, ustedes no me salven…

“Manifiesto para la resistencia nacional”, así se titula el texto firmado por numerosos “intelectuales” en el que se acusa al gobierno de “imprevisión criminal, de recortar derechos cívicos y constitucionales” y piden al Rey que se moje contra Pedro Sánchez y que nombre a un “Gobierno técnico y de gestión que haga frente a la crisis”.

Lo mismo, con la rabieta de que no gobiernan quienes ellos quieren, no recuerdan que la última vez que se sugirió algo parecido, el “gobierno técnico” que tanto añoran, estuvo cuarenta años “gobernando democráticamente”. O no son tan intelectuales, o no son tan demócratas.