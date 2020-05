Un inmigrante le explica a Paco León la situación de los temporeros en los campos de fresa de Huelva

A través de una videoconferencia, Serigne Mamadou, inmigrante temporero, ha explicado al actor sevillano Paco León la situación que sufren los temporeros en los campos de fresa de Huelva. Mamadou ha hecho referencia a las condiciones “infrahumanas” a las que se enfrentan: “trabajas 12 horas, mientras están fumigando, con lo que vas trabajando corriendo y tragando toda la mierda. Y si no te gusta, te largas. Es lo que te dicen”.

León ha afirmado que “claro, ellos tienen el control, ellos mandan”. Por su parte, Mamadou afirma que “en Huelva todas las personas que viven en chabolas, con chinches, con ratas, que se levantan cada día a las 6 o 7 de la mañana para ir a los campos de fresas a trabajar 12 horas… Es que es para ir y ver las condiciones en las que viven esta gente. Está el alcalde sin mover un dedo; y tú vas a denunciarlo y la Policía te dice que la Guardia Civil”.

Así, ha explicado que “un español no dura ni dos horas en los campos en los que yo he estado porque hay que correr trabajando, 12 horas en las que solo descansas media hora”. Y es que ha remarcado que “no duermes bien, no comes bien, estás en la calle… Es una mierda”.

El actor sevillano ha querido apoyarlo con palabras de ánimo y denunciando porque “te está pasando, hay que contarlo y decirlo. Y hay que decirlo así, porque no hay manera suave de decirlo”.