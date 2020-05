Dos nuevas colectas de sangre en las sedes de las hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza el próximo miércoles, día 27 de mayo, dos colectas de sangre en las sedes de las Hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes con el objetivo de acercar esta práctica solidaria a los integrantes de dichas entidades y a cualquier otro ciudadano que esté interesado en participar.

Esta iniciativa promovida por el Centro de Transfusión se ha hecho coincidir de manera simbólica con la fecha en que se hubiera iniciado la salida de los peregrinos de las hermandades de la capital onubense a El Rocío para celebrar la romería de este año, suspendida por la pandemia de Covid-19.

Las dos entidades han mostrado su plena colaboración para fomentar la implicación del colectivo rociero en este causa solidaria, propiciando que las actividades de esta edición se enfoquen al apoyo a la donación de sangre y a difundir entre la ciudadanía en general la necesidad de dar respuesta al suministro que diariamente demandan los hospitales onubenses.

Ambas colectas transcurrirán el mismo día -27 de mayo- y a la misma hora –de 17 a 21 horas– en las respectivas casa-hermandad: la de Huelva, ubicada en la Plaza Toronjo, s/n; y la de Emigrantes, en el Paseo de la Glorieta, s/n. Dos equipos del Centro de Transfusión integrados cada uno de ellos por 2 enfermeras, 1 médico y 1 celador-conductor atenderán a los donantes que acudan a la convocatoria en una u otra sede.

La Delegación Territorial de Salud y Familias recuerda que la donación sanguínea es una práctica indispensable para que puedan seguir efectuándose todos aquellos actos sanitarios que requieren de una transfusión. Y que, por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos continúen acudiendo a donar con la finalidad de garantizar el abastecimiento a los hospitales, sobre todo en la época actual en que se ha registrado un descenso en las donaciones a raíz de la declaración del estado de alarma.

A fin de evitar posibles riesgos derivados de la pandemia, el Centro de Transfusión ha reforzado las medidas de protección para que los ciudadanos interesados en donar tanto en sus propias instalaciones como en las colectas de sus unidades móviles puedan realizar esta práctica con las máximas garantías en materia de salud pública, habilitando circuitos diferenciados para la donación y la estancia, y evitando así concentraciones de personas.

Los onubenses que quieran donar pueden acudir al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9 a 14:30 y de 15:30 a 21 horas, y los sábados de 10 a 13, facilitando así la donación a los ciudadanos tras la jornada laboral e incluso los fines de semana. Se recomienda pedir cita previa en el teléfono 959 016 023.

A este dispositivo se suman las dos unidades móviles que recorren la provincia para favorecer la accesibilidad de la ciudadanía a este gesto solidario, actividad en la que se enmarca esta campaña en las hermandades rocieras de Huelva. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud, accediendo al apartado específico denominado ‘Donar sangre’ en el bloque para Ciudadanía, y a través de la aplicación para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’, que se puede descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook y Twitter del centro (@DonantesHuelva).

En este sentido, es necesario remarcar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.

La administración sanitaria insiste en que la donación de sangre es vital para garantizar las necesidades transfusionales de los pacientes y que se están extremando las medidas de protección a los ciudadanos.