Carolina Marín: “He pasado los peores meses de mi vida”

Es la Carolina Marín más sincera. La Campeona Olímpica, triple Campeona del Mundo y cuádruple Campeona de Europa no duda en admitir que el cúmulo de circunstancias personales y el confinamiento por la pandemia mundial del coronavirus la han puesto a prueba hasta límites insospechados.

“Han sido los peores meses de mi vida, no se los deseo ni a mi peor enemiga. Por el problema personal de mi padre, he tenido que estar todos los días en el hospital con él. Ha sido muy duro, emocionalmente he estado al límite“, señala en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Lastre mental

“La situación personal de mi padre me estaba lastrando muchísimo, mentalmente no estaba en lo que tenía que estar pese a seguir compitiendo. La suerte de que se aplacen los Juegos Olímpicos hace que, con tranquilidad y tiempo, los pueda preparar muy bien, y que mentalmente esté mucho más preparada“, agrega.

Retorno a las canchas

Respecto a su retorno a las canchas, la mejor deportista de la historia de Huelva indica que “mínimo hasta septiembre no vamos a competir. No me imagino los pabellones vacíos, pero si hay que hacerlo para que la salud de los jugadores esté controlada, se tendrá que hacer“, comenta respecto a la posibilidad de jugar sin público.

Rutina diaria

Porque nuestra volantista tiene claro que “lo primero es la salud y luego vendrán los entrenamientos y las competiciones. Todas las deportistas nos hemos intentado adaptar a las circunstancias de entrenar en casa. A ver si poco a poco vamos volviendo a la normalidad y a la rutina diaria“, sentencia.