Bruno Abad: “La sociedad política no está dando la talla en estos momentos”

¿Que te parece la situación actual que estamos viviendo?

Independientemente que es algo que solo presenciábamos en las películas de ciencia ficción, ahora vemos que la realidad supera a esa ficción. Lo que más me preocupa es la desinformación que tenemos a pesar que parece todo lo contrario.

A todas horas salen comentarios en radio prensa televisión, etc., de médicos políticos, periodistas, hablando de ello, pero realmente no sabemos nada de la enfermedad. Cómo nos contagiamos, dónde, si se transmite por el aire, la ropa, si está en las aceras, en los pomos de las puertas, el tiempo que supuestamente esta ahí, en el agua…. Es una desinformación total y lógicamente genera pánico en la población

¿Y tu día a día cómo es?

Pues las primeras semanas me imagino que como todo el mundo. El único problema es que al vivir solo pues estás un poco más agobiado tiras de muchas videollamadas para estar en contacto con familiares amigos… vamos, lo normal. Me levanto hacia las 8.30 de la mañana y realmente pues esperas a que pase el tiempo de la mejor manera posible, esas primeras semanas no veía la televisión, no quería darle más vueltas de lo necesario a la cabeza, así que hacía algo de deporte en casa. No soy de cocinar, pero empecé a realizar algunas recetas de más dificultad.

También tengo tiempo para el trabajo, sobre todo a media tarde que es cuando más me costaba llevar el confinamiento Y ya de noche pues ver películas interesantes en alguna plataforma de tv y acostarme sobre la 1 de la madrugada.

Ahora, pues mas o menos similar pero saliendo a hacer deporte y a moverme un poco en las horas estipuladas para ello.

Bruno, a partir de ahora debería cambiar la vida, nuestra forma de actuar? Deberíamos valorar cosas y situaciones que dábamos por intrascendentes y que ahora nos damos cuenta que son las que más echamos de menos. El simple hecho de salir a la calle, tener contacto con la gente, pero sinceramente creo que no va a ser así, en cuanto pase el tiempo y aparezca una vacuna, desgraciadamente volverá el egoismo, el pensar solo en cada uno. Volverá el capitalismo por encima de todo, las mentiras, el afán de poder y sobre todo en la sociedad política, que es la que no está dando la talla en estos momentos, ni la ha dado nunca a no ser para intereses propios ¿ Que proyectos tienes de cara al futuro? Pues desde el 2011 llevo ya involucrado en el fútbol de despacho si se puede decir así. Después de trabajar en varios clubes y en una agencia de representación, ahora mismo me encuentro en un proyecto con un ex compañero con el que jugué en las categorías inferiores de la selección española. Una empresa de scouting a nivel nacional, donde analizamos y enviamos informes de futbolistas españoles a clubs europeos en función de lo que nos soliciten (primera , segunda A y segunda B). Fundamentalmente a clubes que no dispongan de una estructura deportiva muy amplia y también que económicamente no tengan el poder de los grandes del fútbol europeo. ¿Cómo lo controláis? Tenemos gente por zonas, así podemos controlar prácticamente todo el territorio nacional hacemos trabajo de campo, y lógicamente para los clubes, también abarata mucho los costes de un servicio que cada vez y desde hace años está más demandado en fútbol. Ahora estamos trabajando como decía para varios clubes europeos y ya mismo vamos a presentarlo a equipos españoles. A estos clubes nacionales también se les va a dar la posibilidad de controlar ligas europeas in situ de la misma manera en la que trabajamos aquí. Aparte de ello, te hemos visto haciendo tus pinitos periodísticos. Efectivamente, acudo semanalmente al programa de televisión en Asturias, “SPORTING HOY”, donde analizo todas las semanas la segunda división en general y los partidos del Sporting de Gijon en particular.