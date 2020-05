El Recreativo cuenta con Jesús López, a expensas del nuevo técnico

No ha vestido la albiazul esta temporada, pero es futbolista del Recreativo de Huelva a todos los efectos. El Decano cuenta para la próxima campaña con Jesús López, quien ha actuado en las filas del Xerez Deportivo FC, cedido por el Recre, hasta que una grave lesión le apartó de los terrenos de juego.

El defensa se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en un entrenamiento a finales del pasado mes de octubre y ahora encara la recta final de su recuperación. Si todo marcha como se espera, podrá estar listo para octubre, cuando está previsto que se inicie el curso venidero.

Última palabra

Eso sí, el futuro de Jesús López, al que le resta un año de contrato con el Recreativo, dependerá del nuevo entrenador, que será quien tenga la última palabra para decidir si el central se queda o no en el Nuevo Colombino. El pasado verano, sin ir más lejos, no ser sub-23 le costó no entrar en los planes de Alberto Monteagudo.

A prueba

Natural de Jerez de La Frontera, donde nació el 18 de marzo de 1996, Jesús López Morón es un central de 24 años. Criado en los escalafones inferiores del Xerez CD y del Nàstic de Tarragona, llegó a prueba al Decano, firmó un contrato por dos temporadas y salió cedido al Xerez DFC.