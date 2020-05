El homenaje de Xanty Elías a los voluntarios onubenses durante la pandemia

Llevan desde principios de abril ‘abrazando’ a los más vulnerables de la pandemia. Quizás no de forma física (dadas las restricciones del estado de alarma para evitar contagios), pero sí de una manera moral.

A través de un gesto altruista Xanty Elías y 180 voluntarios trabajan intensamente desde hace más de un mes para recordar a los peor parados de esta crisis mundial que “no están solos”.

El chef onubense ha querido homenajear a los voluntarios que han hecho posible la primera cocina de emergencia en la capital a través de un emotivo vídeo realizado, de manera desinteresada, por la empresa palmerina ‘GearMedia’.

Siempre hay una persona esperando como diciendo, “¿Dónde me pongo?” y pueden ser cocineros que se pongan a envasar o pueden ser personas que no hayan cocinado en su vida y se pongan a pelar patatas y cebolla para 800 personas. Se nota en los ojos la adrenalina, ese brillo especial que dice: “estoy haciendo algo grande. Estoy participando en un proyecto que ayuda a muchas personas”.

“Este vídeo es mi particular homenaje a los onubenses que se han dejado el alma para ayudar durante el confinamiento. Ha sido emocionante ver cómo una provincia entera se vuelca. Personas no sólo de la capital, también de La Palma, Trigueros, San Juan, Punta Umbría… si no hubiera sido por ellos esto no habría sido posible”, cuenta Xanty emocionado.

La cocina ha estado financiada por la ONG World Central Kitchen (WCK), del chef José Andrés, (en el marco de la iniciativa #Chefsforspain) y ha conseguido repartir hasta 800 menús al día. En un principio, desde las cocinas del Restaurante Acánthum y, desde hace unos días, desde la Escuela de Hostelería Virgen de Belén, debido al aumento de voluntarios que se han ido sumando a la causa. Este domingo logrará alcanzar la cifra de 26.900 comidas repartidas entre los más necesitados de Huelva.

Los platos elaborados se caracterizan por ser comidas sanas y saludables llevadas a cabo con los mejores ingredientes. Menús adaptados para poder cubrir las necesidades de mayores, niños, así como diferentes requerimientos nutricionales y religiosos.

El Ayuntamiento de Huelva (que ha colaborado en todo momento en esta iniciativa) también ha felicitado personalmente a todos los voluntarios, empresas y entidades involucradas, asegurando que “la cocina de emergencia seguirá activa mientras sea necesario, tomando el relevo a la World Central Kitchen, cuya permanencia está ligada al estado de alarma”.