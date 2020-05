Desconozco los motivos y los porqués, pero nuestra provincia se convirtió en una de las regiones menos afectadas del país (lo mismo hasta al virus se le olvidó de que estamos aquí, en un precioso rincón del mundo). En cualquier caso, las calles no están vacías, el bicho sigue ahí fuera, y no creo yo que entienda de fronteras, ni de políticas, ni de cambios de fase. Y somos muchos los que quizás tampoco entendamos lo que se puede o no se puede hacer en esta nueva fase, sea lo que sea, hagámoslo con sentido común y paciencia, sin prisas.

Fotografía: Alberto Domínguez.