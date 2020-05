Denuncian la falta de epidemiólogos en Huelva para rastrear el virus

El sindicato CSIF ha instado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a que contrate de manera urgente más profesionales de Epidemiología con el objetivo de afrontar con garantías desde la Atención Primaria la labor de rastreo necesaria para minimizar los contagios y la propagación del Sars Cov2 en la fase de desescalada del sistema sanitario público.

Según ha puesto de manifiesto esta central sindical, los epidemiólogos con los que cuenta actualmente la provincia de Huelva son sólo tres y “este número de especialistas resulta completamente insuficiente para llevar a cabo la ingente tarea que tendrá el personal sanitario encargado de localizar a personas infectadas, estudiar sus entornos y aislarlas, y cuyo objetivo es minimizar la presencia de este virus mientras llega la vacuna”.

Dos de los tres epidemiólogos de la provincia se encuentran en el distrito Huelva-Costa y Condado-Campiña y un tercero en el área Norte. No obstante, el profesional que está ejerciendo las funciones en este último distrito no es especialista en Epidemiología ya que no se encontró a nadie en la bolsa del SAS tras la jubilación del anterior.

A juicio de CSIF, “es imprescindible dotar desde ya a la Atención con los recursos humanos necesarios ya que tiene por delante la contención de la pandemia y facilitar una desescalada segura y efectiva, lo que implica necesariamente contrataciones suplementarias del personal necesario para tener éxito en esta labor y los profesionales más cualificados para ello son los epidemiólogos”.

RECLAMACIÓN DE REFUERZO EN UNIDADES DE PRL Y PREVENTIVA

CSIF ya reclamó hace varias semanas al Servicio Andaluz de Salud el refuerzo, mientras perdure la situación socio-sanitaria actual, de las plantillas en las unidades de Salud Laboral, Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales de los centros hospitalarios andaluces, en función de las necesidades, habida cuenta de que son las que asumen las tareas necesarias para garantizar la salud de los profesionales sanitarios y de la población general.

Por ello, la central sindical reitera la necesidad de que dichas unidades de las áreas de gestión sanitaria se refuercen para hacer frente al incremento de la actividad relacionada con seguimiento de los casos, análisis y elaboración de datos diarios (estadísticas, gráficos, etc.), cambios normativos y modificaciones de los protocolos con actualizaciones frecuentes, informes de adaptación de puestos de trabajo solicitados por profesionales en riesgo, mayores de 60 años o embarazadas, y otro tipo de actividades que han desbordado la capacidad productiva de dichas unidades.

SALUD SEÑALA QUE HAY 7 EPIDEMIÓLOGOS

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud y Familias señala que en la provincia de Huelva existen en la actualidad 7 profesionales epidemiólogos.

Tres de ellos dependen de los distritos sanitarios de atención primaria (uno en el Distrito Huelva-Costa, otro en el Distrito Condado-Campiña y uno más en el Área Sanitaria Norte de Huelva). A ellos hay que sumar dos epidemiólogos que realizan su labor en el Servicio de Salud Pública de la Delegación, que desde la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la crisis del Covid-19 se ha reforzado con otros dos facultativos más en este ámbito.

Los profesionales de Epidemiología cuentan también con el apoyo de los servicios de Medicina Preventiva de los tres hospitales públicos de Huelva. En este sentido, el Juan Ramón Jiménez dispone de 3 facultativos preventivistas, 2 el Infanta Elena y 1 el de Riotinto.

Todos estos profesionales componen la Red de Alerta Epidemiológica de la Junta en Huelva. La Delegación quiere destacar el trabajo ininterrumpido y coordinado de esta red las 24 horas del día para frenar la pandemia por Covid-19 y realizar una vigilancia y seguimiento permanentes de todos los contagios que se producen en la provincia.

Es trabajo de esta red, además, recopilar, monitorizar y analizar todos los datos relativos a la enfermedad (personas con sintomatología compatible, personas con resultados positivos, fallecidos en ambos grupos y curados).

En la actualidad, su labor -centrada en la vigilancia y el seguimiento de las personas afectadas de Covid-19 en coordinación con el resto de provincias andaluzas y las redes nacional y europea-, permite detectar cadenas de transmisión y detenerlas, frenando el número de contagios y controlando la epidemia. Pero además, su trabajo posibilita el registro de casos con todas sus variables clínicas o epidemiológicas, lo que posibilita obtener información útil y precisa, -valorada por expertos en salud pública-, para dar las respuestas necesarias y asegurar la prevención y la intervención en el momento adecuado.

A través de esta red es posible monitorizar de forma adecuada la evolución de la pandemia en Andalucía, contener su transmisión mediante la elaboración de recomendaciones y actuaciones en todos los ámbitos de salud pública y la vigilancia permanente para la prevención de riesgos.

Los profesionales que componen la red trabajan también diariamente de forma coordinada con el resto de profesionales sanitarios implicados en la gestión de casos y en la recopilación de datos.