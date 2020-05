Más de 250 toneladas de alimentos repartidos en Huelva durante la crisis

El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) continúa desarrollando su actividad y haciendo esfuerzos para atender a sus beneficiarios Y a los nuevos que se están incorporando como consecuencia de la crisis del Covid-19 y estado de alarma que se mantiene desde el pasado 15 de marzo, que ha provocado una crisis social y económica por el cese de muchas actividades.

Desde entonces y hasta el pasado 30 de abril, el Banco de Alimentos de Huelva ha repartido 252.000 kilos de alimentos (110.000 kilos de frutas y verduras y 142.000 kilos de productos básicos no perecederos) para atender a los 15.100 beneficiarios que han precisado de la ayuda del Banco, lo que supone un incremento del 20% del número de usuarios en estas mismas fechas del año pasado y que, según el presidente del BAH, Juan Manuel Díaz Cabrera, continúa en un incremento que se prevé que incluso sea mayor en los próximos meses.

El presidente del Banco de Alimentos de Huelva ha querido destacar especialmente la importante implicación y labor de los trabajadores y los voluntarios de la entidad, sin los que hubiera sido imposible llegar a todos los usuarios y en las condiciones en que se está llegando.

De la misma forma, ha explicado que, gracias a la aportación de muchos particulares, entidades, empresas y colectivos, se está logrando mantener la atención a los beneficiarios del Banco, a los que se unen ahora personas que se han quedado sin recursos al quedarse sin empleo como consecuencia de la crisis del coronavirus, si bien ha advertido de que la demanda no crece al mismo tiempo que las reservas del BAH.

Es por ello que el presidente del Banco de Alimentos ha insistido en la “necesidad de que todos sigamos aportando nuestro granito de arena para ayudar a las personas que están siendo golpeadas más gravemente por esta crisis”, tras lo que ha recordado que pueden hacerse donaciones a través de la web del Banco, si bien también puedes hacerla en las cuentas bancarias ES67 2100 2686 7202 1012 1847 y ES08 3187 0001 7710 8635 4824, en el bizum con identificador 38202 o dirigir cualquier duda o petición de aclaración al teléfono 657 633 883 o al mail: info@bancodelaimentosdehuelva.org.

Juan Manuel Díaz Cabrera ha querido agradecer a todos y cada uno de los colectivos, entidades y particulares que se han dirigido en estos días al Banco de Alimentos de Huelva para hacer donaciones o prestar su ayuda para atender a las personas que lo están demandando en estos momentos, a los que ha animado a seguir contribuyendo y apoyando las acciones de ayuda del BAH, que, además, son muy limitadas en estos momentos por el confinamiento.

Es por ello que, ante la imposibilidad de realizar las tradicionales recogidas de alimentos en los supermercados y ante la previsión de que las reservas actuales de alimentos solo alcanzarán para el abastecimiento del mes de mayo, pero no alcanzará para junio, el Banco de Alimentos está trabajando en la puesta en marcha de una Gran Recogida Virtual, que contará con el importante respaldo de la Autoridad Portuaria de Huelva y en la que confía que se vuelquen los onubenses para que no haya nadie en nuestra provincia que no tenga cómo alimentarse en estos duros momentos.