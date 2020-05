La sorpresa de la Guardia Civil a un niño onubense que sueña con ser como ellos

Una sorpresa en el día de su cumpleaños. Inesperada y emocionante al ser su sueño del futuro. Antonio, un joven que habita en El Rincón (entre Aljaraque y Punta Umbría) ha recibido la felicitación de cumpleaños más especial que podía imaginar. La Guardia Civil se ha acercado hasta su domicilio para acompañarle en este día tan especial, en el que le han realizado regalos muy significativos.

Como se puede observar en el vídeo, el propio cumpleañero no se esperaba esta sorpresa y queda por unos instantes impresionado sin articular palabra. Y es que Antonio de mayor quiere ser Guardia Civil.

La madre de Antonio ha explicado que “Antonio se quedó como una piedra, no se lo podía creer y hasta la noche no fue capaz de reaccionar a lo que le había pasado“. A lo que ha añadido que “cuando asimiló lo que le había pasado, solo sabía repetirme ¡No me lo creo mamá, no me lo creo!”, y ha querido agradecer a la Guardia Civil el gesto que han tenido con su hijo “porque es maravilloso, mi hijo aún no se lo cree y ha sido un gesto precioso”.

El cumpleañero no ha querido dejar de agradecer “la sorpresa que me disteis por mi cumpleaños, y espero en un futuro no muy lejano pertenecer al cuerpo“.

La propia Guardia Civil lo ha compartido en sus redes sociales, mostrando los regalos que le han realizado: un tricornio, la bandera ‘mochila’ y muchos más detalles