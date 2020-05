La Liga del Recreativo pasará a tener 5 grupos y 100 equipos

La decisión de la Real Federación Española de Fútbol de cancelar la temporada regular en la Segunda División B no ha cogido a nadie de sorpresa. Tampoco que ello implique la ampliación de la categoría de bronce a cinco grupos, pues al no haber descensos en el balompié no profesional, pero sí ascensos, un mínimo de dieciocho equipos de la Tercera División tienen que subir a la liga del Recreativo de Huelva.

La sorpresa ha saltado cuando la entidad que preside Luis Rubiales ha filtrado que serán veinte y no dieciocho, los clubes que ascenderán a la competición de bronce. Con ello se pretende cuadrar los cinco grupos de esta ‘nueva Segunda División B’, para que cada uno tenga veinte conjuntos participantes. En total, habrá cien equipos en la categoría del Recreativo el curso próximo.

La incógnita de los rivales

Esta decisión ha sido bien acogida en los despachos del Nuevo Colombino, pues el Recre no tendrá que enfrentarse a una liga regular ampliada, que habría sido perjudicial deportiva y económicamente, y deberá disputar las mismas 38 jornadas que en la actualidad. Eso sí, está por ver dónde se encuadra el Decano y con qué rivales, ahora que la Segunda B tendrá cinco grupos.