Juan Antonio Zamora: “La liga PRO no creo tenga mucho recorrido para la próxima temporada”

Nuestros pasos virtuales se han encaminado hoy hacia la casa de una de esas personas buenas que te encuentras dentro del fútbol. Me estoy refiriendo al secretario técnico del Recreativo de Huelva, Juan Antonio Zamora. Persona, afable, cordial, trabajadora, le gusta escuchar más que hablar, con sentido del humor, padre de familia numerosa y otras muchas virtudes que adornan el currículum personal de nuestro invitado de hoy, el cual, junto a su esposa no acaba de ver nunca una película, pues se quedan dormidos al poco tiempo de iniciarse la misma y es que tres niños agotan lo suyo. A mi personalmente me parece lo que por aquí llamamos “güena gente”.

Zamora ve impactado que haya todavía 200 o 300 muertos, es como si a diario se estrellara un avión, lo que pasa es que se va asumiendo y se ve casi normal nos decía.

La conversación con Juan ha sido entretenida y gratificante. Nos cuenta que el día a día de este confinamiento está marcado desde principio por la rutina.

“Nos levantamos temprano, desayunamos, los niños hacen sus deberes. Al tener 3 hijos, le ayudamos, mi mujer Miryam se pone a trabajar con nuestra hija mayor, Martina. Yo lo hago con Enzo y con Manuel el más pequeñito, lo entretenemos entre todos, que por cierto está empezando a dar sus primeros pasos y lo estamos disfrutando todos juntos en casa”.

“Así, hasta las 11 de la mañana, en que los niños empiezan con las manualidades y a partir de esa hora y hasta las 14,30, yo estoy con mi profesión, haciendo trabajos con el equipo, llamando individualmente a los futbolistas, asisto a entrenamientos virtuales, nos gastamos bromas y viendo partidos. Almorzamos todos juntos, en familia, y cuando acabamos, Myriam sale a pasear un ratito con los niños, mientras yo sigo trabajando, para a media tarde compartir juegos de mesa para estar más unidos. Sin olvidar ver partidos para planificar de cara al futuro. Ahora que nos dejan salir intentaré hacer un poco de deporte fuera. Estamos esperando que esta pesadilla acabe pronto. Vamos que con tres niños estamos más que entretenidos, aunque también estamos haciendo unos cursos de reposteria.

¿Que opinión tienes de esta situación?

Esta situación es atípica, en mis 37 años, que cumplí el día 3, no había vivido una cosa igual. Acostumbrado a salir de casa a diario, me resulta difícil el confinamiento. Por mi trabajo a diario estoy poco en casa y los fines de semana como tengo que salir a ver partidos, pues tampoco puedo disfrutar de la familia, por eso ahora estoy aprovechando para estar más tiempo con mi mujer y mis hijos.

¿Te llaman muchos en estos días?

La verdad es que si, tanto de futbolistas como de representantes, date cuenta que hay muchos jugadores jóvenes, que están solos y el encierro se les hace muy difícil y complicado y necesitan tener contacto con nosotros.

Hablando de fútbol ¿Como crees que va a terminar la temporada?

Tiempo real no queda para terminar la competición. Viendo los protocolos que se están estableciendo dudo que se puedan cumplir por los equipos de segunda B, incluso por algunos de segunda, pues son muy exigentes. Creo que tal y como está la situación con esta pandemia mundial, creo se debe cerrar cuanto antes. La liga por otra parte ha decidido que sí o sí hay que terminar la temporada en Primera y Segunda. Creo que la Federación viendo como vayan las divisiones principales, arrancarán en segunda B con los equipos que están en play off de ascenso para ver quienes suben de categoría. Los demás no jugaremos.

Además, viendo lo que está pasando en otros países creo que será muy similar en España. Este pasado fin de semana en Alemania en un mismo equipo han salido tres positivos. ¿Que pasaría si eso ocurriera en España? ¿Dejaría solo a ese equipo en cuarentena?. Es una decisión muy complicada que no va a dejar contentos a nadie. Hay que tomar una decisión valiente, pero pensando en la salud de todos. Lo más lógico para mí es que una vez terminada las fases que ha determinado el gobierno se inicien los test, donde no deben existir diferencias entre unas profesiones y otras, y no voy a poner ejemplos, pero que todos somos iguales y no se puede poner al fútbol por encima de nadie por mucho dinero que pueda mover.

Por último, ¿qué puedes decirnos sobre la liga PRO?

Creo que hay mucho tiempo para poder expresar cada uno lo que opina, lo que piensa. Esto es idea de aquellos que no han pedido lograr el objetivo de quedar entre los 4 primeros y aprovechan la puerta que ha dejado abierta la federación para que cada uno exprese lo que quiera, pero yo creo que la liga PRO no tiene mucho recorrido, pues no es lógico que cuando falta tan poco tiempo para concluir la temporada, se invente una categoría nueva y que a nosotros, al Recreativo nos bajaría una categoría.

Es una buena opción para estudiarla con detenimiento en una asamblea y se le dé forma para más adelante, y desde luego, que los club que vayan a estar cuenten con una serie de requisitos, instalaciones, estadio, césped natural, masa social, facturación, ingresos… Sobre todo clubes que paguen y legalmente.

En definitiva, esta propuesta se viene haciendo hace muchos años lo mismo que la liga de filiales, y eso no puede ser de hoy para mañana, todo tiene un recorrido y no hacerlo a prisa por estas circunstancias. Está claro que sería bueno que el Recre estuviera en esa liga y muy malo que no formara parte de ella.

Como habrán comprobado ha sido interesante esta charla con Juan Antonio Zamora, al cual le deseamos toda clase de éxitos y aciertos, pues le vendrá muy bien al Recreativo