No pensábamos que estuviera tan cerca ni que pudieran tenerlo personas a quienes conocemos, gente cercana, vecinos. Parecía que no iba con nosotros, que era algo que solo se veía en la tele. Pero esta crisis nos ha dejado claro que todos estamos expuestos al virus del odio.

Que puede ser que llegue sin saber cuándo. Que te levantas de la cama un día y empiezas a odiar a las mujeres, a los inmigrantes, a los negros… Te dan asco.

Que sientes que algo te corroe mientras te lavas los dientes y no te deja ser feliz. Necesitas encontrar a los culpables.

Que empiezas a perder la dignidad en el segundo café de la mañana y para el almuerzo ya eres alguien tóxico viendo un informativo e insultando a quienes aparecen por la pantalla.

Ha llegado la violencia a ti, y así nos lo dejas claro en tus redes sociales. Que si Pedro Sánchez es un asesino o un sepulturero; que si Irene Montero es una golfa, que si ya se podían morir; que si fruta o yogurt.

Y así nos merendamos el nacimiento de alguien que impone unas reglas que no se aplica, que le encanta difundir bulos si es contra alguien pero que sufre, que sufre mucho sin que aún encuentre una vacuna.

A la tarde, cacerolada y manifestación virtual. Casi siempre contra los demás, no por lo suyo que casi siempre tiene todo bien cubierto. Porque no es desear lo de los otros, que hasta ahí normal, sino desear que el otro no tenga lo que tiene.

Y llega la cena y se entera de que los hijos de unos parientes tienen buenas notas, que a un conocido del pueblo le han concedido un premio y que a su vecino le van a subir el sueldo. No encuentra consuelo. Entonces piensa que esta es la España que le está quitando la vida y se refugia en sus iguales y, antes de irse a la cama, se pregunta si no ha sido toda la vida así, que es imposible que en un día haya aflorado tanto. Y es que él no entiende la carga viral que lleva dentro.

Cierra los ojos… sabe que se odia.

Foto: Ad Nation