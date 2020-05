El Recre no podrá fichar libremente, pero eso no debe ser un problema

El Recreativo de Huelva no podrá fichar libremente el próximo verano. Esa es al menos la conclusión que se obtiene de la información que hoy publica el diario AS, que asegura que los Ministerios de Trabajo y Hacienda vigilarán los gastos de los equipos que, como el Recre, se han acogido a un Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Ello incluye el capítulo de fichajes.

Lo mismo cabe decir de los otros 40 clubes de la Segunda División B que han adoptado un ERTE. Por el contrario, aquellos equipos que hayan pactado una rebaja salarial con sus trabajadores, sí podrán moverse libremente en el mercado de fichajes, cuando quiera que se abra.

Excepciones puntuales

No obstante, cabe recordar que, salvo excepciones puntuales, en la categoría de bronce no se pagan traspasos. De hecho, el Decano lleva años sin comprar un jugador a otro club, por lo que el control gubernativo no debe ser un problema a la hora de planificar la plantilla de la próxima temporada.