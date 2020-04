La emotiva carta de la Policía Local de Ayamonte a sus vecinos

La Policía Local de Ayamonte ha aprovechado la fase final del confinamiento completo para dar las gracias a sus vecinos de Ayamonte por el comportamiento durante estas casi siete semanas. El escrito está redactado en primera persona por el jefe de la Policía Local del municipio costero.

“Ante tanto mensaje alarmista, cargado de miedos y malos augurios, es bueno hacer una pausa y observar la realidad”. Así comienza la misiva en la que el asegura que los ayamontinos han sacado “matricula de honor” sacando lo mejor en estos tiempos.

El agente aprovecha para agradecer las donaciones de material de protección por parte de hermandades, de comercios locales. A quienes han cosido mascarillas y de empresas de la localidad como WiHu. Y a los ciudadanos que han respetado las normas, que son la mayoría.

Además, tampoco se ha olvidado de la ayuda del Ejército, de la Policía Nacional y, especial mención, a sus compañeros, “agentes que sin dudar han ido al frente, trabajando varias semanas sin descanso, sin quejas, ayudando por toda Andalucía”. “Me siento orgulloso de la Policía de Ayamonte, me siento orgulloso de Ayamonte, desde Pozo del Camino hasta Punta del Moral, desde Costa Esuri hasta Canela, Ayamonte no puede ser más grande, y no lo digo por su extensión”, añade.

Y concluye con el deseo de que todo acabe, “y que vuestras familias, nuestra familia, recupere la salud y el trabajo, porque el amor nunca se perdió. Nuestro aplauso de las ocho, va para vosotros”.

