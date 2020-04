Vox se queja de que el Gobierno no deje a los sevillanos venir a las playas de Huelva

La movilidad entre provincias no será posible casi con toda seguridad hasta finales de junio, en la fase 3. Así se desprende del plan de desescalada esbozado por el presidente del Gobierno.

Que Vox no apoye ni un solo punto de dicho plan, no es novedad. Sí llama la atención que al portavoz del partido de extrema derecha en el Parlamento de Andalucía, el juez Serrano, se queje por una de las consecuencias de esta decisión: los sevillanos no podrán venir de momento a las playas de Huelva.

En un tuit en su perfil, Francisco Serrano, ilustra su crítica alegando que algún recorrido en una misma provincia es mayor que el camino a la playa.

Un sevillano de Carrión de los Céspedes no podrá ir a las playas de Huelva que están a 50 Kms de su casa, pero sí podrá viajar a Estepa que está a más de 150 Kms en la misma provincia de Sevilla. No entiendo. ¿Esto es estupidez, mala leche o una mezcla de ambas cosas? — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) April 29, 2020

Cuando abran, que no será hasta el 8 de junio. Actualmente solo se puede pasear con niños por la de Matalascañas.