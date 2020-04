La escritora ayamontina que marca tendencia en redes sociales

May R Ayamonte tiene 24 años y está considerada como una de las ‘booktubers’ más influyentes de España.

Los booktubers son personas que se dedican a reseñar y hablar de libros usando Youtube como plataforma principal. Para las editoriales, el fenómeno de booktuber, es lo mismo que los llamados ‘influencers’ para numerosas marcas de moda, tecnología o cosmética. Estas empresas han encontrado en estos jóvenes un escaparate idóneo para dar a conocer sus ejemplares y, asimismo, fomentar la lectura entre la adolescencia.

Esta ayamontina, no sólo ha conseguido reunir en su canal de Youtube más de 120.000 suscriptores, sino que, además, a su corta edad ya ha publicado seis novelas de literatura juvenil: Amor más allá de la unicidad (Bubok, 2010), Iris (Novum Publishing, 2011), las dos primeras partes de la trilogía Infinite (2 De Letras, 2013-15), Besos Entre Líneas (Planeta, 2016), De Nadie (Destino, 2017) y Contra Corriente (Destino, 2018).

Además, da charlas de fomento de lectura en colegios e institutos, conferencias sobre su trabajo en entidades públicas y privadas y trabaja en el sector editorial como lectora editorial y community manager.

Hoy en diariodehuelva.es conocemos mejor a esta escritora onubense.

-¿Con qué edad publicaste tu primera novela?

-Publiqué Amor más allá de la unicidad cuando tenía doce años, fue mi primera publicación y en sí mismo el primer libro que terminé. Lo hice gracias a mis padres. Escucharon en Cadena SER que había una editorial que publicaba gratis libros (que en realidad era como una imprenta). Así que con la ayuda de un profesor de lengua que corrigió la novela; de mi familia, que me ayudó a diseñar la portada y redactar la sinopsis y de algunos amigos, conseguimos tener todo lo necesario para poder subirlo a esa imprenta. Fue muy especial para mí, pero no el trabajo más importante de mi carrera. Psicológicamente sí me impulsó, pero materialmente no; ese impulso llegaría años después cuando aterricé en la editorial Planeta con Besos Entre Líneas.

–Con 15 años abriste tu blog ‘May R Ayamonte’, donde escribías reflexiones. A los dos años este blog alcanzó la cifra de 2000 lectores ¿Cómo recuerdas este momento?

-Sí, empecé escribiendo relatos y acabé con lo que yo llamaba reflexiones, que en realidad era prosa poética. El blog subió muy rápido y para el momento en el que estaba en Internet eran muchísimos seguidores; tantos que logré crear una gran comunidad a raíz de eso en YouTube unos años después.

-Desde entonces, has conseguido ser referente en el sector a través de las plataformas digitales…Youtube, Instagram…¿Qué ha significado para ti la posibilidad de desarrollarte a través de los medios sociales?

-Las redes sociales han sido la puerta que me ha permitido cumplir mi sueño, que era ser autora publicada y dedicarme profesionalmente al sector de la escritura. Soy una afortunada, ya que hoy cuento con una gran comunidad de seguidores repartidos en diferentes plataformas. Podríamos decir que en total serían casi doscientos mil seguidores.

¿Cuál ha sido tu principal logro profesional?

-Yo creo que, por un lado, los libros que he publicado hasta la fecha con la editorial Planeta (Besos Entre Líneas, De Nadie y Contra Corriente) y por otro lado, haber conseguido dar charlas a nivel internacional con entidades como el Instituto Cervantes.

-¿Crees que la era digital es un arma de doble filo para el sector literario? Algunas librerías de toda la vida lamentan las pérdidas debido a la presencia de plataformas que abaratan mucho los precios saltándose a las editoriales.

-Sí, lo es. Sobre todo para pequeñas librerías como comentas pero, por otro lado, es una ventaja para autores noveles que quieren hacerse un hueco en el sector.

– ¿Podrías decir que has conseguido tu sueño gracias a las redes sociales?

-Sí, totalmente. De no ser por el trabajo que hice durante años en mis blogs y canal de YouTube, yo jamás hubiera conseguido llegar a donde estoy ahora.

-¿Hasta dónde te gustaría llegar?

-No hay límites. Escribir es un camino muy largo y sigo al principio. Espero poder seguir publicando y viviendo de lo que me apasiona siempre. Es difícil pero lo seguiré intentando.

¿Los ‘booktubers’ juegan un papel importante en el fomentar la lectura?

-Totalmente. Los dos últimos años académicamente (porque sigo estudiando Filología Inglesa) los he dedicado a investigar sobre el impacto de BookTube (la comunidad de youtubers que hablan de libros como yo en YouTube) en España y he descubierto que es una comunidad que fomenta la lectura y consigue nuevos lectores cada día.

-Cuéntanos alguna anécdota que te haya llegado al corazón durante todo este tiempo por parte de tu comunidad de lectores.

-Hay muchas. Sobre todo llegan en las firmas cuando te dan cartas y te confiesan cosas súper bonitas. Recuerdo un chico trans que vino con su madre a una de las firmas de Besos Entre Líneas y me dijo que ella había aceptado la identidad de su hijo trans por mis vídeos y lo que contaba en mis libros.

-¿Estás aprovechando el confinamiento para escribir?

-Totalmente. Ahora que estoy relajada en casa y sin distracciones es el mejor momento para hacerlo. Justamente estoy trabajando en mi próxima novela. Pero no voy a escribir nada de la pandemia; no me apasiona demasiado.