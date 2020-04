El Banco de Alimentos de Huelva ayudará a un 20% más de personas en esta crisis

El Banco de Alimentos de Huelva continúa desarrollando su actividad y haciendo esfuerzos para atender a sus beneficiarios, que prevé que se incrementen sobre un 20% como consecuencia de la crisis del Covid-19 y estado de alarma que se mantiene desde el pasado 14 de marzo, que ha provocado el cese de muchas actividades.

El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, ha explicado que, gracias a la aportación de muchos particulares, entidades, empresas y colectivos, se está logrando mantener la atención a los beneficiarios del Banco, a los que se unen ahora personas que se han quedado sin recursos al quedarse sin empleo como consecuencia de la crisis del coronavirus, tal es el caso de seis ayuntamientos, que se han dado de alta para dar cobertura a unas 800 personas.

Juan Manuel Díaz Cabrera ha resaltado que el Banco de Alimentos no ha cesado en su actividad un solo día, en que se ha mantenido recogiendo y repartiendo los alimentos de que disponía, que ahora se han visto incrementados gracias a las importantes donaciones en número y en cuantía, todas destinadas a alimentos, de forma que actualmente se cuenta con un inventario de unos 80.000 kilos de alimentos no perecederos, a los que se unen los 80.000 kilos de frutas y verduras que recibe el Banco de Alimentos de Huelva mensualmente, unas solidarias cifras de las que, no obstante, ha lamentado que solo servirán para dar cobertura a los beneficiarios durante menos de dos meses.

Es por ello que el presidente del Banco de Alimentos ha insistido en la “necesidad de que todos sigamos aportando nuestro granito de arena para ayudar a las personas que están siendo golpeadas más gravemente por esta crisis”, tras lo que ha recordado que pueden hacerse donaciones a través de la web del Banco,

https://www.bancodealimentosdehuelva.org/donaciones/, si bien también puedes hacerla en la cuenta ES67 2100 2686 7202 1012 1847 o dirigir cualquier duda o petición de aclaración al teléfono 657 633 883 o al mail info@bancodelaimentosdehuelva.org.

Juan Manuel Díaz Cabrera ha querido agradecer a todos y cada uno de los colectivos, entidades y particulares que se han dirigido en estos días al Banco de Alimentos de Huelva para hacer donaciones o prestar su ayuda para atender a las personas que lo están demandando en estos momentos, destacando algunas de las importantes iniciativas que se están llevando a cabo.

En este sentido, ha resaltado el compromiso de entidades bancarias como La Caixa, por la campaña #NingúnHogarsinAlimentos lanzada para recaudar fondos, o la Fundación Caja Rural del Sur, que está redoblando esfuerzos para ayudar al Banco de Alimentos en estos duros momentos.

De la misma forma, ha agradecido las donaciones y ayudas alimentarias que están haciendo llegar al banco establecimientos como Mercadona, Cash Lepe, El Corte Inglés y Holea; así como empresas hortofrutícolas de la provincia como Jucamp, que cuenta con la colaboración logística también de Correos, Agromedina, Agromartín, Cobella o Planasa.

El Banco de Alimentos también está colaborando con la iniciativa World Central Kitchen (WCK), la ONG del cocinero español José Andrés, que en Huelva hace posible el chef onubense Xanty Elías con su equipo e instalaciones, para repartir comidas diarias a dos comedores sociales la ciudad de Huelva.

Igualmente, Juan Manuel Díaz Cabrera ha destacado la aportación al Banco de Alimentos que han querido sumar, entre otras, entidades como la Fundación Cepsa; el Recreativo de Huelva, con las aportaciones de plantilla, cuerpo técnico, equipo médico y secretaría técnica; la Hermandad de Emigrantes, con su apoyo desinteresado a las campañas del Banco; o colectivos como la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de la Provincia de Huelva, el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva y los notarios y registradores de la propiedad de la provincia.

Una colaboración muy importante también es la que ha ofrecido gratuitamente la empresa Servicios Ambientales del Sur para garantizar la desinfección de las instalaciones del Banco de Alimentos de Huelva y, con ello, la seguridad y salud de sus voluntarios y trabajadores.

Muy emotiva y destacada ha sido también la colaboración del cantante onubense Manuel Carrasco, que ha cedido a la Federación de Bancos de Alimentos, Fesbal, de la que forma parte el Banco de Alimentos onubense, los beneficios de su aplaudido tema ‘Prisión Esperanza’.

El presidente del Banco de Alimentos de Huelva se ha mostrado “muy emocionado ante la solidaridad y compromiso de la sociedad onubense que está dando una respuesta ejemplar, que, lamentablemente, de momento solo nos da para una cobertura de algo menos de dos meses, por lo que siguen haciendo mucha falta las aportaciones, ya que las listas de beneficiarios no dejan de aumentar”.

Juan Manuel Díaz Cabrera ha subrayado que la sociedad onubense “siempre se ha caracterizado por su compromiso, su responsabilidad, su solidaridad y su empatía” y se ha mostrado convencido de que “así seguirá siendo en esta situación de crisis sanitaria, que juntos podremos vencer y hacerlo en las mejores condiciones posibles”.