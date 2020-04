Alfonso Sánchez se refugia en la música y la familia durante su encierro

Alfonso Sánchez es uno de esos artistas onubenses que tienen un carisma muy especial. Quien lo conoce tiene que quererlo. En sus conciertos en directo transmite una barbaridad y la mayoría de las letras de sus sevillanas, rumbas, fandangos… van relacionadas con la tierra que lo vió nacer. Personalmente me encanta un tema dedicado a los barrios de Huelva que es una auténtica maravilla.

Le he hecho una visita virtual a su hogar para ver cómo está viviendo esta situación que nadie se esperaba, pero que ha llegado para alterar nuestras vidas.

Alfonso nos dice que “como a todos los hogares de España, al mío no podía ser de otra manera, también ha llegado el confinamiento”.

“Estar confinado en casa de Alfonso Sánchez es un tanto peculiar; 5, 5, 11 y 13 son las edades de cuatro de mis hijos con los que convivo a diario sin poder salir de casa desde hace ya más de un mes. Mi mujer Carmen R. Jurado y mis hijos Alfonso, Ángel, Martín y Carmen dan sentido a mi vida y lógicamente Carlos, que este encierro no lo está pasando con nosotros”.

¿Que hacéis durante el día para pasar las horas?

“Películas, deberes, maquinitas, peleas y un sinfín de “diversiones” más, conforman a fecha de hoy mi rutina, esa rutina que igual que el resto de personas he tenido que reinventar y adaptar para hacer esto lo más llevadero posible.

Frente a todo este caos que supone una familia numerosa metida en una casa, yo tengo la enorme suerte de tener una vía de escape tan importante para mí como es la música.

Si me paro a pensar, esta crisis del Covid-19 que a todos nos ha parado la vida, a mí musicalmente hablando me ha dado la posibilidad de dar un impulso a mi música y poder conectar con lo que ya era una realidad, mi nuevo proyecto”.

¿Le dedicas mucho tiempo a la música en este confinamiento?

“Como persona que ama y siente la música, procuro todos los días tener mi ratito para practicar con el piano, instrumento que empecé a tocar a primeros de año y al que ya le he sacado alguna que otra melodía!!!

Los que me conocen saben que soy una persona sociable, de reuniones de amigos, de ratitos en familia…. y como no podía ser de otra manera tampoco he querido dejar eso atrás; cada 3 ó 4 días procuro hacer directos a través de Facebook en los que tengo que decir cada vez somos más. Interactuar con mi gente a través de mi música es sin duda uno de los grandes impulsos para poder llevar estos días de la mejor manera posible”.

Oye ,Alfonso, hace poco tiempo he tenido la oportunidad de escuchar cantar a tu hijo Martín, y te puedo asegurar que me dejó muy sorprendido, pues no es fácil tener la facilidad que tiene tu pequeño con solo 5 años de edad.

“Esa es otra de las razones que me mantiene musicalmente activo y entusiasmado, Martín Sanchez como tu bien dices, tienen 5 años; y de mis 5 hijos, Martín es el artista de la familia. Desde hace aproximadamente un año empezó a mostrar inquietud por el mundo de las sevillanas y no es porque yo sea su padre, pero tiene un oido, un ritmo y un compás envidiable. En mi rutina musical hay siempre un huequito para que él practique las sevillanas que le gustan porque al igual que su padre, Martín, solo canta lo que siente. Es un pequeño gran cantaor, exigente y ávido de conocimientos”.

Alfonso, ¿cuáles son tus nuevos proyectos?

“En lo que se refiere a nuevos proyectos, este tiempo que llevamos ya en casa, me ha dado la posibilidad de darle un buen empujón a lo que será mi tercer trabajo discográfico (para mí quizás el más ambicioso de todos) que verá la luz si Dios quiere muy posiblemente justo dentro de un año. De momento hasta aquí puedo leer”.

Realmente, para ti, ¿Qué significa la música?

“Para mí la música es una de las cosas más importantes a la que me vengo dedicando hace algún tiempo. Como muchos sabemos el mundo de las sevillanas no es fácil, es un mundo que está muy “castigado” por lo que no resulta fácil para nadie. Yo personalmente en cada trabajo discográfico pongo todo mi empeño, tiempo y esfuerzo en darle un aire fresco que espero que algún día la gente sepa valorar.

Este es mi dia a dia amigo, ocupado con mis niños que tengo unos pocos y por las tardes preparando los directos, mis estudios de guitarra y piano y lo que será mi tercer trabajo discográfico que ya te contaré más adelante porque estoy seguro segurisimo que te va a encantar”

Alfonso, bien sabes que me alegro de todos tus éxitos y me encanta verte con renovadas ilusiones.

Y por cierto, cuida musicalmente a Martín que es un diamante en bruto.