“El Covid-19 provocará en Huelva una caída del PIB del 15% y de un 9,2% del empleo”

Ha pasado más de un mes desde que el Gobierno decretara el confinamiento en los hogares para evitar la expansión del Covid-19 y los sectores económicos de Huelva miran con recelo el calendario deseando volver a poner en pie sus negocios.

En diariodehuelva.es entrevistamos al presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH), Juan José García del Hoyo, para conocer su visión sobre los efectos de la crisis del coronavirus en nuestra economía, así como las consecuencias que traerá consigo este “parón” por el estado de alarma.

Usted ha asegurado esta misma semana que la crisis del Covid-19 provocará la caída del 10% del Producto Interior Bruto (PIB). A nivel práctico para la economía de Huelva, ¿En qué se traducen estos datos?

“La caída de un 10% del PIB incide, fundamentalmente, en dos variables: el nivel de empleo y el nivel de renta o ingresos de los hogares. Aunque aún no hay información estadística suficiente para, ni siquiera, poder hacer unas mínimas predicciones solventes, pero sí podemos imaginar el efecto del parón económico viendo lo ocurrido con los datos disponibles. En principio, incluso antes de que se hubiese producido la expansión del Covid-19 en España, nuestra economía estaba comenzando a resentirse. Las exportaciones industriales, tanto de productos energéticos como de materias primas y semiproductos habían caído en enero un 46% a causa de la reducción de la demanda externa. Pero el turismo, sobre todo el turismo internacional, ya comenzaba a verse afectado con datos hasta el mes de febrero, de forma que las pernoctaciones en nuestros hoteles de residentes en el extranjero, habían descendido un 2,4% entre enero y febrero respecto al año anterior, en un momento en el que el incremento en Andalucía eral de 8,8%.

Además, si analizamos la inversión pública hasta febrero, medida por las licitaciones, en Andalucía habían caído un 30% hasta febrero, en Huelva lo había hecho un 86,2%. Si todo ello lo unimos al parón económico que vivimos desde marzo y cuyo fin ni está claro todavía, podemos suponer una merma muy importante en el empleo en los próximos meses y una caída drástica de la renta familiar disponible, lo que afecta de forma inducida a todo el tejido socioeconómico a través del consumo familiar.

Me gustaría equivocarme, pero me temo que la caída del PIB va a ser mayor del 10%, quizás del 15% y ello implicará un descenso del empleo cercano al 9,2%, provocando un incremento de la tasa de desempleo muy fuerte y, además una caída drástica de la renta familiar”

¿Qué sector será el peor parado?

“Sin duda, el sector servicios, sobre todo las actividades comerciales y las vinculadas al turismo. La Industria, que ya ha experimentado una caída fuerte de la demanda externa, se irá recuperando, pero el “miedo” siempre provoca una contracción de la demanda, sobre todo en nuestro caso de la interna, que afectará especialmente en los sectores que he mencionado y, por tanto, también a todos los vinculados indirectamente con ellos, que se extienden a la práctica totalidad del sector servicios”.

¿Cómo de grande va a ser este “bache económico”?

“Es prematuro para hablar de ello, pero se trata de una crisis, de un parón general en la economía mundial. Las previsiones que ha realizado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- (en cuyo informe recoge que la economía global enfrenta su mayor peligro desde la crisis financiera) hace unos días creo que se quedan cortas. La corrección que realice el próximo trimestre nos dará una imagen mucho más precisa del hundimiento global del comercio y de las actividades económicas, y España va a ser uno de los países que experimenten en mayor medida ese efecto dentro de la Unión Europea”.

¿Cuánto le costará a la economía remontar? ¿De qué dependerá?

“Bueno, pasados los primeros meses del impacto de la pandemia, el “miedo”, que es el que provocará la contracción de la demanda, comenzará a atenuarse. Y los consumidores incrementarán sus ganas de vivir, de retomar su vida con más fuerza y de aprovechar el tiempo perdido, por lo que es probable que a finales de año veamos un crecimiento relevante del consumo, tanto interno como externo, a causa de esas necesidades primarias de vivir y disfrutar de lo que nos ofrece la vida. Pero tendremos que lidiar, también, con las políticas dirigidas a paliar los efectos de la crisis, gasto público, endeudamiento público y privado, lo que ralentizará en cierta medida la recuperación”.

Ante la situación actual, en términos económicos ¿Cómo se plantea el verano en la provincia?

“Me temo que la campaña turística de este año se verá muy influenciada por la caída de la demanda, aún cuando se eliminasen las limitaciones a la movilidad antes del comienzo de la campaña. Creo que nos tendremos que conformar con nuestros clientes más tradicionales, el turista nacional y, dentro de estos, el de las provincias más cercanas. Como he comentado, habrá una caída del empleo y de la renta en España, Andalucía y en Huelva, y habrá miedo a moverse. Será un mal año, sin duda, pero que podrá compensarse con el siguiente”.

¿Cree en un posible repunte del virus una vez se levante el confinamiento?

“Es posible, las epidemias actúan por oleadas, siempre ha sido así mientras no exista una vacuna o estemos todos inmunizados. Ahora no hay vacuna y ni siquiera está aún claro que quienes han pasado la enfermedad no vuelvan a repetir brotes de la misma. Es posible que haya repuntes, pero lo importante es que sepamos hacerle frente tanto en que no se sature la capacidad hospitalaria como en frenar la difusión entre los colectivos que son proclives a que la enfermedad sea más virulenta. Habrá, por tanto, sucesivas curvas en forma de campana, cada vez con las crestas de menor tamaño, en forma de una sinusoide amortiguada”.

¿Cuántos casos cree que se van a registrar en Huelva?

“Bueno, con los datos oficiales, para esta oleada parece que tenemos bastante acotados los efectos en Huelva. Estaríamos hablando de entre 350 y 360 casos totales acumulados”.

¿Qué opina ante una posible prolongación del estado de alarma 15 días más?

“Ya he comentado que esto sólo es la primera oleada, sería una irresponsabilidad no mantener ciertas limitaciones en el futuro. No se puede, alegremente, poner en riesgo al conjunto de la sociedad para intentar paliar los efectos económicos. Porque, además, es una premisa falsa, si volvemos nuevamente a la normalidad la difusión del virus será relevante y podríamos volver a vernos confinados nuevamente y por un periodo largo. Hay que pensar bien las cosas y sumarle dos o tres puntos al PIB, puestos en una balanza, no compensan la pérdida de miles de vidas”.

¿A qué otro período histórico le recuerda la crisis del coronavirus? ¿En qué se asemeja, por ejemplo, a la crisis del 2012?

“Desde un punto de vista epidémico, por ejemplo, a la del Cólera Morbo que se produjo en Huelva en 1833; fue muy fuerte, fuimos la primera población española afectada y como tal, se elaboraron estadísticas y se puede reconstruir su evolución. Desde un punto de vista económico, la caída del PIB y el incremento del gasto público, provocará un incremento del endeudamiento, que nos conducirá a una situación parecida a la de 2012, pero con una recuperación más rápida; no tardaremos cinco años en salir, sino que habrá un efecto rebote y para finales de 2021 volveremos a estar como estábamos a finales del pasado año.

¿Está de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno (sobre la limitación de movimientos y el cierre de empresas) para combatir el Covid-19?

“Sí. No hay otra alternativa. O tenemos claro que esto es una pandemia y que la alternativa a relajarnos es el incremento de víctimas o cerramos los ojos y hacemos como algunos líderes mundiales comentaban: dejar que el virus actúe y que realice sus efectos sin limitaciones, caiga quien caiga. Todo Gobierno responsable debe anteponer la seguridad de las personas a cualquier cálculo económico”.