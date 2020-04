La RFEF salva al Recreativo del peligro del descenso

La presente temporada se terminará en cuanto se controle la pandemia del coronavirus. Y habrá ascensos, pero no descensos. Esta es la última propuesta de la Real Federación Española de Fútbol para reanudar la competición en la Segunda División B, una vez lo permitan las circunstancias sanitarias.

De llevarse a cabo esta medida, el Recreativo de Huelva quedaría libre del peligro de perder la categoría. Cabe recordar al respecto que cuando se interrumpió la competición por la epidemia, el Decano tenía una ventaja de cuatro puntos sobre los puestos de descenso, con diez jornadas por jugar.

Modelo uniforme

Diez partidos que la RFEF no aclara si se disputarán o no, pues en su comunicado público el ente federativo habla de “dar por finalizada la competición regular mediante un mecanismo ‘express’ uniforme planteado a través de un modelo uniforme en todo el fútbol no profesional español“.

Más específica se muestra la Federación a la hora de señalar cómo serían los ‘play-offs’ de ascenso, que se celebrarían “a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición“.

Reestructuración

La resultante de que haya ascensos y no descensos será una Segunda B en la que se incrementará “el número de equipos por grupo“ o se crearán “nuevos grupos con una vigencia máxima de tres o cuatro temporadas, hasta que se acometa la pertinente reestructuración que convierta en élite” a la categoría.