Puntos en curva

Me irritan sus discusiones y peleas de patio de colegio. Sus ansias de buscar un culpable que no existe mientras se suman puntos a una trágica curva que no termina. Y no, no son solo cifras. Detrás de cada número hay un nombre, muchas historias de sueños interrumpidos, mucho dolor y muchas lágrimas, muchos miedos y soledades. Porque los que mueren mientras ustedes tratan de encontrar un culpable, junto con los que luchan para evitar que las personas se conviertan en anodinos números que sumar a una funesta y anónima lista, fueron los que menos culpa tuvieron de todo esto.