El día de la marmota de Raúl Molina en su confinamiento

Siguiendo con los reportajes que estamos realizando con personas en sus encierros, hoy hemos estado en contacto con el que fuera delantero centro del Recreativo de Huelva, Raúl Molina, ahora dedicado al mundo del motor en Toyota Huelva, que como es obvio echa de menos y sobre todo el contacto con sus compañeros y clientes. Pero está concienciado que esta batalla se va a ganar quedándose en casa hasta que las autoridades digan que se pueda salir al ir normalizándose la situación.

Este jerezano afincado en Huelva y completamente integrado en esta tierra, acoge encantado la propuesta que le hago de que nos dé a conocer como va su confinamiento y empieza relatando como es un día de su familia en el encierro en casa, y nos dice lo siguiente:

“Hola José Luis, ahí va el relato. Me suelo levantar sobre las 9:30 de la mañana, desayunamos y en determinados días realizamos teletrabajo con compañeros de Toyota Huelva, para valorar la evolución de estos días parados.

Más tarde realizó las tareas del cole con mis hijos, yo me encargo Raúl y mi mujer con mi hijo Pablo. Y a mediodía no me falta mi copita de Tío Pepe fresquito”.

Como no podía ser de otra manera y no perder la buenas costumbres ¿Y por la tarde qué?