La afición del Recreativo apuesta por anular la temporada

Anular la temporada 2019/2020. Esa es la solución que propone la afición del Recreativo para resolver el dilema planteado por la interrupción de la competición debido a la pandemia del coronavirus. Los hinchas del Decano no sólo no son partidarios de reanudar la Liga, si no que apuestan por invalidar todos los resultados registrados hasta la fecha y comenzar la próxima campaña con los mismos equipos.

Esa es, al menos, la conclusión de la encuesta realizada por DiariodeHuelva.es, en la que el 49,8% de los hinchas albiazules votaron por esta opción. La segunda alternativa más popular, con un 23% de aceptación, es cancelar la temporada, lo que viene a significar que no se jugaría más, pero se respetarían los marcadores obtenidos hasta la fecha y habría ascensos y descensos en base a la actual clasificación.

Autoridades sanitarias

Por el contrario, el 27,2% de los encuestados optaría por acabar la presente campaña en cuanto las autoridades sanitarias lo permitieran, si bien, sólo un 16,6% aceptaría jugar a puerta cerrada, esto es, sin público, por el 10,6% que exige que la competición se reanude únicamente si se permite el acceso de los aficionados a los estadios. Curiosamente, estas dos opciones son las que valora la RFEF.