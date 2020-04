El Recreativo pagará a sus trabajadores la parte que no cubre el ERTE

La adopción de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para paliar los perjuicios económicos causados por la suspensión de la competición debido a la pandemia del coronavirus, no significa que el Recreativo de Huelva haya abandonado a sus trabajadores. Al contrario, el club ha pactado con sus técnicos, futbolistas y empleados que asumirá la parte de sus salarios que no cubra el ERTE.

Como norma habitual, los afectados por un ERTE suelen percibir el 70% de su nómina en los primeros meses de aplicación de esta medida, por lo que el Recre se haría cargo del 30% restante. Así lo ha confirmado Juan Antonio Zamora, director deportivo albiazul, al desvelar en Huelva Información que “se nos ha respetado al cien por cien los contratos; lo que no complementa el Gobierno lo hará el club, y eso es destacable“.

Terminar la temporada

Como muchos otros profesionales del fútbol, Zamora ve complicado terminar la temporada porque “las cifran dan que pensar que esto no se va a regularizar en un periodo cercano. La intención de todos es terminar, pero lo veo complicado. Es verdad que para muchos clubes no sería justo acabar, pero también hay que pensar que una temporada se puede estropear, pero estropear dos, no sería lógico“, sentencia.