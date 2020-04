UGT denuncia la desprotección ante el coronavirus del Centro de Menores Odiel

UGT-Huelva ha exigido a la Junta de Andalucía las medidas de protección adecuadas para el personal que presta servicios en el Centro de internamiento de menores infractores Odiel en Huelva.

Según una nota en la que el sindicato denuncia las graves carencias de las instalaciones para afrontar la crisis sanitaria, el centro de internamiento de menores infractores Odiel es un centro concertado de la Junta de Andalucía, en el que prestan sus servicios 50 trabajadores especializados entre los que se encuentran educadores sociales, psicólogo, psicólogo sanitario, trabajor social, dirección, administración, personal de limpieza, mantenimiento, vigilantes de seguridad y que atienden a una media de 22 menores con unas condiciones especiales muy particulares por la circunstancia en las que se encuentran cumpliendo su medida judicial.

Desde el comienzo de esta crisis ocasionada por el COVID-19, los trabajadores han estado y siguen prestando sus servicios de manera ejemplar con todo su esfuerzo, profesionalidad y compromiso; y aunque han tomado todas las actuaciones de prevención que están en sus manos, “siguen cumpliendo con sus responsabilidades sin medidas de protección adecuadas, sin negarse a realizar su actividad en ningún momento, siempre pensando en la seguridad de los menores internos”, avisa UGT.

Según el sindicato, “los profesionales de este centro continúan estando totalmente desprotegidos, al no contar con los EPIS reglamentarios con que la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se comprometió a facilitar”.

El sindicato denuncia que “la Junta de Andalucía no está aplicando las medidas de prevención señaladas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno Central en estos centros de internamiento. Ni se están realizando los test rápidos para trabajadores y usuarios. Ni se les ha garantizado el suministro de EPIs (Equipos de Protección Individual)”.

“La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, desobedeciendo las instrucciones del Gobierno, ha decidido que en estos centros no hacen falta medidas de protección y tampoco se ha diseñado ningún protocolo específico para afrontar la posibilidad de contagio, subraya UGT.

Es por ello, que desde UGT “exigimos a la Junta de Andalucía que cumpla con lo estipulado por el Gobierno Central, comunicándole la carencia que se tiene en el C.I.M.I. Odiel para solventar esta situación de crisis del coronavirus”.

El sindicato ha sido conocedor de que la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia dispone ya de 100.000 mascarillas recibidas desde el Gobierno central , y “hasta el momento no hemos recibido en nuestro Centro de Internamiento de menores Infractores Odiel el reparto de las mismas. Una medida totalmente injustificada, lo que no hace más que confirmar que estos centros no son una prioridad para la Junta de Andalucía”.

UGT exige a la Junta de Andalucía que tome las medidas oportunas para solucionar esta situación y que cumplan con las obligaciones estipuladas.