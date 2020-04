Matías y su saxofón ponen ‘banda sonora’ a la cuarentena en Zufre

Matías Fernández es maestro de música y vive en Zufre. Además, es monitor del Aula Municipal de Música de Higuera de la Sierra y Corteconcepción, así como director de la Banda Municipal de Música de Higuera de la Sierra.

Para él, estos días de confinamiento también están siendo complicados. Ha tenido que romper la rutina habitual de clases y conciertos. Sin embargo, ni en cuarentena es capaz de vivir sin el sonido de su saxofón. Para él, la música es su particular medicina contra los estragos del coronavirus. Por eso, ha decidido levantar el ánimo de los vecinos de su municipio compartiendo su don con todos los que le rodea.

Cada mañana, el silencio de Zufre es interrumpido por este joven músico. A las doce en punto, saxofón en mano, sale a la calle. Se lleva el instrumento a la boca y comienza a tocar. Suelen ser piezas antiguas, dedicadas a las personas mayores y sus nostalgias, pues son ellos quienes más las necesitan.

¿Cómo se te ocurre esta idea?

“Siempre he querido aportar mi granito de arena en cualquier momento y en los primeros días de confinamiento me enteré de que la Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM) propuso un reto musical para todos los públicos pidiendo que se tocara una pieza de estilo clásica que ellos mismos proporcionan. Personalmente, me pareció que podría animar un poco más y fui añadiendo más obras. Algunas veces son pasodobles, otras bandas sonoras de películas, sevillanas, pop… muchos estilos diferentes. Quiero abarcar a todas las edades, todos necesitamos un poco de energía extra en estos días y si puedo, no me importa hacerlo. A mi también me viene bien tener una distracción cada día”, cuenta el saxofonista.

Según Matías, el poder de la música es tan grande que puede ayudarnos en cualquier momento de la vida. “La idea es distraer un poco la tensión de estos días, dando ánimos y esperanza para afrontar esta situación. No sólo quiero que se animen mis vecinos, si no todo el que quiera. Por eso, (a pesar de los fallos musicales que pueda tener) lo publico en mis redes con el mismo objetivo”.

¿Cómo estáis viviendo tú y tu familia estos días? ¿Tienes hijos?

“Si, tengo una hija con 3 años, Fabiola. Se está portando muy bien. Lo pasamos lo mejor posible. Los tres hacemos juntos sus tareas del cole, jugamos a una infinidad de juegos, bailamos, saltamos, hacemos ejercicios miles…

Por ahora nos sentimos fuertes y con ánimo. Es cierto que tanto mi mujer como yo no hemos tenido que salir de casa desde un principio y tenemos un poco menos preocupación, aunque siempre existe…”

¿Qué les dirías a todos los lectores que están en sus casas y que se sienten desesperanzados por la situación?

“No sé si soy el más indicado para dar ese tipo de mensajes, pero si a alguien le sirve mis intrerpretaciones, me alegro porque se cumple mi objetivo. Estamos en una situación difícil, pero no será eterna si todos colaboramos y hacemos bien las cosas. Seguro que muy pronto estaremos retomando nuestras vidas con “normalidad”. Ahora debemos disfrutar de quienes tenemos cerca físicamente, aprovechemos para llamar a amigos y familiares, busquemos en nuestro interior lo mejor de cada uno y ofrezcámoslo a los demás en la medida de lo posible. Arrimemos todos el hombro. Por último, deciros que la música da vida, ánimo y salud para todos”.

Desde este diario, y gracias al compañero y colaborador Chema García, hace unos días conocíamos esta entrañable historia. Una historia que hoy se hace aún más especial.

El zufreño dedica a todos los lectores de diariodehuelva.es su canción de este miércoles. Un mensaje para aquellos que resisten, de una u otra manera, a esta pandemia sin precedentes.

Para todos ellos, hoy Matías toca ‘My Way’.