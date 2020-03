“Los aplausos son lo mejor del día, el impulso que necesitamos y que nos mantiene en pie”

Día 15. Continúan el confinamiento, la incertidumbre y los contagios por el Covid-19.

Han pasado más de dos semanas desde que se decretara el estado de alarma y la mayoría de los ciudadanos siguen expectantes, desde casa, la evolución de la pandemia. Obligados por las restricciones de movimientos impuestas por el Real Decreto, un gran número de onubenses aprenden a reinventarse para convivir con la soledad y el aislamiento entre cuatro paredes.

Una protección frente al virus de la que prescinde otro sector de la población: los sanitarios. Aquellos recientemente conocidos como “héroes del coronavirus” que ponen en riesgo su salud mirando de frente, día tras día, al adversario común de esta “guerra sin balas”.

En diariodehuelva.es dedicamos la portada de este domingo a todos los profesionales de la sanidad que luchan en los hospitales tirando de vocación y valentía para ganarle la batalla al virus.

Y uno de ellos es el doctor Juan Ignacio Ramos Clemente, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena de Huelva (en el que trabaja desde el 2003).

Pese a su escaso tiempo libre, debido a la actual situación en el hospital, el bollullero ha querido compartir con este diario su particular forma de vivir la pandemia desde el hospital.

“Al principio cuando los pacientes afectados estaban en China creamos un grupo de trabajo para seguir la evolución de la infección, pero lo veíamos como algo distante. Sin embargo, el día que comenzaron los casos en Italia nos dimos cuenta de que la situación era mucho más grave y comenzamos a planificar cómo enfrentarnos al problema”, comenta el especialista en Medicina Interna.

¿Cómo es tu día a día en el Infanta Elena desde que comenzó el estado de alarma?

“Muchas cosas han cambiado en el hospital desde el 14 de marzo. Antes, lo primero que hacíamos al llegar era reunirnos todos los médicos del servicio, para hacer una puesta en común o revisar algún protocolo. Reuniones en las que podíamos llegar a coincidir más de 20 personas. Cuando se activó el estado de alarma, tuvimos que aplicarnos las mismas restricciones que se viven en casa para evitar contagios. Y para evitar que algún médico enfermara, suspendimos estas reuniones. Ahora las mantenemos aprovechando las nuevas tecnologías, pero no de forma presencial”.

¿Cómo vive esta pandemia el enfermo?

“La primera pregunta que te hacen la mayoría de las personas a las que les comunicamos que están enfermos por coronavirus es ¿Habré contagiado a alguien?”

“Si algo puedo destacar en esta crisis es la enorme solidaridad del pueblo de Huelva en estos momentos tan difíciles. La primera pregunta que te hacen la mayoría de las personas a las que les comunicamos que están enfermos por coronavirus es ¿Habré contagiado a alguien? ¿A mi familia? ¿A vecinos? ¿Mis compañeros de trabajo están bien? Antes incluso de preguntar por su pronóstico personal insisten en contarme cuales han sido las personas con las que han estado en contacto y que haga todo lo posible por estar pendiente de ellas.

Además, todo el mundo está haciendo un uso de los servicios sanitarios muy responsable. La gente sabe que la situación es difícil y solo acude al médico para lo imprescindible. Eso nos facilita la posibilidad de concentrarnos en los pacientes más graves y gracias a ello estamos pudiendo mantener la atención sanitaria a todos los pacientes, tanto con coronavirus como los que presentan otros problemas y deben estar en el hospital”.

¿Qué es lo más complicado de la situación en estos momentos?

“Es difícil gestionar emocionalmente todo lo que está sucediendo. Por un lado, tienes el sentido de la responsabilidad, saber que hay personas que dependen de ti y de que hagas bien tu trabajo, y por otro la preocupación de estar expuesto al contagio.

Cada día, al volver a casa con la familia vas repasando mentalmente los pacientes con los que has estado, si has cumplido los protocolos de seguridad, si tomaste las medidas adecuadas para evitar contagiarte. Es una situación que genera mucho estrés. Además, al salir del hospital no es fácil desconectar, porque recibes muchas noticias sobre la enfermedad, no solo por los medios de comunicación, sino a través de los grupos de investigación abiertos, que continuamente están mandando datos sobre el manejo de la enfermedad y las opciones de tratamiento que debes repasar para volver al día siguiente con algo nuevo que ofrecerle a ese paciente que va mal.

Vives pendiente de la enfermedad 24 horas al día y, sin duda, es la situación más difícil a la que me he enfrentado en mis 17 años de carrera profesional”.

¿Se respira miedo por contagio entre el personal sanitario?

“Desde un principio todos somos conscientes de lo que supone exponerte al virus. Muchos de nosotros hemos cambiado nuestras rutinas, algunos se han ido a vivir solos, lejos de la familia para evitarles el riesgo o duermen en habitaciones separadas en casa.

A pesar de todo no es miedo la palabra que define la situación. Te adaptas a los cambios y vives en el presente, tratando de dar lo mejor de ti para ayudar. Hay que tener en cuenta que las personas que están ingresadas por coronavirus están solas en el hospital, no acompañadas por su familia para evitar que se propague la enfermedad, y te vuelcas mucho en el trabajo y en la responsabilidad que supone saber que todas esas personas dependen de ti”.

¿Hacen falta más medidas de protección?

“La situación de déficit de material afecta a todo el país, y por tanto también a nosotros en el hospital. Intentamos cumplir los procedimientos con los recursos disponibles, sabemos que se hacen enormes esfuerzos por hacer llegar el material a todos los hospitales que lo necesitan y esperamos que poco a poco se vaya normalizando la situación. Es importante tomar conciencia de que esta crisis no se va a resolver en pocos días y debemos tener en cuenta que mantener la salud del personal sanitario es esencial para controlar la enfermedad.

Nosotros estamos en contacto cada día con la infección y si nos contagiamos podemos transmitir la enfermedad a las personas que se encuentran hospitalizadas, las más frágiles y con menos defensas. Por eso es tan

importante cumplir los protocolos y disponer de mascarillas y equipos de protección”.

¿Qué actitud tienen los pacientes que llegan a hacerse las pruebas por Covid-19?

“Si el test se realiza cuando los síntomas son leves, corremos el riesgo de que el resultado sea negativo de forma equivocada”.

“En el momento actual, la preocupación por el coronavirus llega a tal punto que cualquier síntoma que tienes en casa lo asocias a la infección, desde un dolor de cabeza hasta encontrarse más cansado. La personas llegan muy preocupadas y necesitan hacerse la prueba pero debes hacerles ver que hay otras posibilidades y hay que tener en cuenta otros diagnósticos.

Además, si el test se realiza cuando los síntomas son leves, corremos el riesgo de que el resultado sea negativo de forma equivocada, de ahí la importancia de observarse en casa y elegir el momento más adecuado para realizar el diagnóstico, que habitualmente es cuando aparecen los síntomas más característicos de la enfermedad; fiebre, tos y dificultad respiratoria”.

¿Cuál ha sido la pregunta más llamativa que te han hecho?

“Tiene que ver con la medicación: ¿Tengo más riesgo si tomo ibuprofeno para un dolor de espalda?”

“No sabría decir cuál es la más llamativa pero sí la más frecuente y tiene que ver con la medicación ¿Tengo más riesgo si tomo ibuprofeno para un dolor de espalda? ¿Debo dejar la medicación para la hipertensión para evitar el contagio? Las informaciones no contrastadas han desconcertado a muchas personas. Debo decir en este punto que, por lo que sabemos hasta ahora, tomar ibuprofeno o antinflamatorios no aumenta el riesgo de infección y que no debe suspenderse el tratamiento de la tensión arterial porque esto es peligroso para los

pacientes con problemas de corazón.

Aunque se han reducido las consultas para dirigir todos los esfuerzos a combatir la enfermedad, tanto en el hospital como en los centros de salud sigue existiendo la posibilidad de contactar telefónicamente y es aconsejable preguntar al médico de cabecera antes de suspender un tratamiento“.

¿Cuándo crees que terminará esta pandemia?

“Aún es pronto para saber cuándo terminará todo. No hemos llegado al pico epidemiológico y no es posible establecer una fecha hasta que veamos que el número de contagios deja de crecer. Por ahora debemos estar preparados para una situación a medio plazo y creo que la gente está muy concienciada al respecto. De ahí que se hayan suspendido procesiones de Semana Santa o romerías y todos hayamos entendido estas medidas como algo necesario”.

¿Qué mensaje sacas (como profesional y como persona) de este momento?

“Hay mucha gente con miedo, y a pesar de ese miedo, sacan fuerzas para ayudar”

“Todo el mundo aporta lo que puede Desde una empresa que te envía material de protección a otra que envía algo para comer al personal del hospital. Pero también personas individuales, con sus aplausos, con una carta de agradecimiento o con el compromiso de quedarse en casa. A pesar del pesimismo y la tristeza por la infección siento una enorme sensación de agradecimiento y una inquebrantable fe en el espíritu humano y su capacidad para superar los momentos difíciles. Por eso sé que todo esto pasará y que acabaremos ganando la batalla a la epidemia”.

¿Cómo te sientes cuando la ciudadanía sale a aplaudir cada día a las 20:00 h. por los sanitarios?

“Es una de las mejores cosas del día. Es un momento para desconectar y reflexionar sobre todas las personas que están detrás de cada cosa que hacemos y nos mantiene en pie en los momentos más duros. Yo también salgo a aplaudir siempre que puedo porque no solo hay sanitarios empujando para que podamos seguir adelante.

Desde la cajera del supermercado de mi barrio, los miembros de la Policía, la Guardia Civil o del Ejército, los barrenderos o a los agricultores que están trabajando para que sigan las estanterías llenas, todos son héroes para mí. También aquellos que están cuidando de sus mayores y todos los que se quedan en casa cumpliendo con las recomendaciones de sanidad”.

¿Qué mensaje mandas a ciudadanos y a personal sanitario en este momento crucial de alerta sanitaria mundial?

“Que todos somos una comunidad, que somos necesarios y nos necesitamos porque cada cosa que hacemos influye en el conjunto. No estamos solos aunque no nos veamos ni compartamos espacio físico y seguiremos teniendo la fuerza para superarlo si nos mantenemos unidos como sociedad”.