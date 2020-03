Romero explica las razones del Sporting de Huelva para acogerse a un ERTE

La adopción de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo es siempre una medida polémica. Por eso nunca sobran las explicaciones de los dirigentes de los clubes que se acogen a esta disposición. Es el caso de Manuela Romero, presidenta del Sporting de Huelva, el primero de nuestros equipos en presentar un ERTE.

La máxima mandataria blanquiazul explica que el ERTE se solicita por “causa de fuerza mayor” y “para salvaguardar la economía de nuestro club, que se puede ver muy resentida” por la paralización de toda actividad deportiva y la entrada de ingresos durante estas semanas “hasta que esto se solucione“.

Incertidumbre

“No sabemos si volveremos a jugar, si jugaremos en julio o en agosto, no sabemos nada. Y para nosotros es muy importante proteger al club y proteger a nuestras jugadoras, por eso nos hemos acogido a esta medida, que está pendiente de resolución“, ya que “todavía no tenemos la aprobación de la Administración“.