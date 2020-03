Así controla la Policía Local de Huelva que se cumpla el estado de alarma

La labor de la Policía Local de Huelva en estos días se ve ampliada con la puesta en marcha de los puestos de vigilancia de tráfico para controlar el cumplimiento del estado de alarma.

Diariodehuelva.es ha estado en uno de ellos y ha compartido con los efectivos de la Local cómo se realizan las tareas de vigilancia.

El intendente de la Policía Local de Huelva, Cecilio García, explica que el objetivo de estos controles “es, en principio, disuadir al ciudadano ya que saliendo a la vía pública sin encontrarse en una de las causas justificadas está incumpliendo el Real Decreto”. García ha añadido que “en principio se les informa de las medidas que se pueden llegar a tomar y, en el supuesto de que no acepten esa norma, se procede a levantar un expediente que se remite a la Subdelegación del Gobierno. Una denuncia administrativa”.

Estos controles “se están haciendo en todas las zonas de la ciudad, barriadas incluidas, grandes avenidas, pequeñas calles… Se hacen tanto por la mañana, tarde o noche; y es cierto que por la noche suele ser más tranquilo porque quién está en la calle suele ser porque va a una farmacia de guardia por ejemplo”. El intendente de la Policía Local ha advertido que “hay una confusión en la ciudadanía que es pasear al perro. Al perro no se le debe pasear, sino que se debe sacar para que haga sus necesidades (importante recogerlas evidentemente) lo más cerca posible de su dirección de domicilio y volver a casa”.

García ha expuesto que “en estos controles estamos verificando la razón de estar en la calle por realizar compras necesarias a través de tickets. Verificamos las compras que se han hecho. Y a los ciudadanos que intentan ‘engañarnos’ quedamos con ellos en otro punto y a una hora para comprobar que ha realizado esa compra”. Es importante el cumplimiento de la norma ya que “en estos días llevamos cientos de denuncias, de entre 300 a 1.000 euros, depende de la actitud y los motivos que tenga del uso de la vía pública”.

El subinspector de la Policía Local de Huelva, José Manuel Domínguez, asegura que “el tema de los pequeños comercios y autónomos se hizo una campaña informativa al inicio y no hemos tenido problemas”. Asimismo, en cuanto a las compras “el ciudadano de a pie suele hacerlas por la mañana, que es también cuando están abiertos la mayoría de los comercios”.

“Es muy importante que los ciudadanos no compartan in situ por redes sociales los diferentes controles porque el objetivo es poder concienciar y señalar la verdadera importancia de cumplir este Real Decreto a todos los ciudadanos y llamar la atención de quien no lo hace”.