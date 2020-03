Así vive la cuarentena el mejor baloncestista de Huelva

Es el mejor baloncestista onubense del momento. Y le ha tocado vivir el confinamiento muy lejos de su casa. Fran Cárdenas, pasa estos días de cuarentena en Huesca, la ciudad de su club, el Levitec CB Peñas Huesca de la Liga LEB Oro, la segunda división del ‘basket’ español.

El base natural de La Palma del Condado explica sus planes de futuro a corto plazo. “Me quedaré aquí hasta que se sepa qué va a pasar con la Liga. Si se cancelase, intentaría alquilarme un coche e irme a mi casa, si no puedo hacerlo… Me quedaré en Huesca hasta que todo haya pasado“, detalla en SportAragon.com.

Rutina diaria

Respecto a su rutina diaria, Cárdenas admite que “no me planifico demasiado. Intento entrenar todo lo que puedo y una vez que termino, hago lo típico: ver Netflix, jugar a la Play-Station, hablar con mi gente, limpiar, hacer la compra y la comida. Esto va a ser una prueba de fuego para ver si me gusta la cocina o no“, señala.

Sobrellevar el aislamiento

Para el jugador onubense, la clave para sobrellevar el aislamiento es “estar la mayor parte del tiempo ocupado. Ahora voy a ver la tercera temporada de Élite y la nueva de Narcos. Juego al FIFA 20, NBA 2k20, Red Dead Redemption. O veo partidos antiguos como la final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008“, concluye.