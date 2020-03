Contra el coronavirus, la vacuna de humor de una maestra de Huelva

Silvia tiene 36 años, es maestra de educación infantil y, al igual que para el resto de onubenses, esta última semana ha sido especialmente atípica para ella.

“Nunca había echado tanto de menos ir a trabajar como ahora. Quién me lo iba a decir”, comentaba la onubense a este diario. Sin embargo, ella ha decido aprovechar la cuarentena y darle un toque de humor a este encierro colectivo por el estado de alarma.

Cada día, junto a su hijo, se caracteriza de algún personaje y realiza un divertido sketch. Pequeños vídeos que envía a través de Whatssap a sus contactos más allegados, provocando risas en todo aquel que los recibe. Y tanto han gustado estos “momentazos”, que lo que comenzó como una simple anécdota, se ha convertido en una rutina obligada: “ahora todos me piden el vídeo diario”, cuenta.

La cancelación de la Semana Santa, de las comuniones, la escasez de papel higiénico, la limitación de los desplazamientos y hasta consejos gastronómicos son los protagonistas de estos divertidos vídeos que propone la onubense como iniciativa contra el aburrimiento.

¿Cómo surge esta iniciativa?

“Estamos viviendo momentos en el que la realidad supera la ficción. Donde el miedo, la falta de contacto con tus seres queridos, las calles desoladas con el virus.. está pasando factura a todos los mortales de esta sociedad.

Siempre he dicho que el sentido del humor es capaz de relativizar los problemas y lograr que la gente tome un respiro en forma de sonrisa, permitiéndonos llevar las cosas de otra manera algo más positiva. Por ello, tomé la iniciativa de crear estos vídeos en forma de humor para enviárselos a mis contactos más cercanos. Las respuestas tan increíbles de la gente que lo recibía me llenaron de fuerzas para seguir creando más vídeos. Me han llamado amigos dándome las gracias por hacerles reír, me han escrito diciendo que esperan cada

día estos vídeos con ansia …sin duda todo esto en un momento como el que estamos viviendo, me ha animado para continuar dándole un toque de humor a todo este caos mundial”, asegura.

¿Qué te gustaría conseguir con estos vídeos?

“Sin duda, provocar sonrisas, contagiar buen humor, conseguir que la gente se ría y pueda evadirse un rato ante la alerta social. Porque después de todo, ¿Qué mejor vacuna que la del sentido del humor?”.

¿Qué consejo darías para combatir las largas horas de confinamiento en casa?

“Siempre vamos contra reloj, vivimos en un mundo lleno de prisas, de estrés, sometidos a horarios ajustados…por ello, debemos intentar sacar una lectura positiva de todo esto. Ahora tenemos algo que siempre demandábamos: el tiempo. Y hay que saber aprovecharlo. Pasar tiempo con tus hijos (recordemos que la mayor fortuna que tenemos los seres humanos es la compañía de nuestros seres queridos), leer, hacer deporte en casa… pero, sobre todo, aprovechar este tiempo para apreciar todo aquello que antes ni te parabas a pensar. Debemos exprimir este tiempo de aislamiento para convertirnos en mejores personas”, explica la maestra.

¿Qué opina tu hijo de la iniciativa?

“Tengo una suerte tremenda de tener un hijo que es todo un personaje. Tiene un sentido del humor maravilloso, además pasa el mayor tiempo conmigo, los dos a solas, y ha respirado esta manera de llevar las cosas en la vida. Siempre le digo que no pierda la sonrisa porque es la herramienta más grande que tiene el ser humano. Él ve con naturalidad todo lo que hago y le hace mucha gracia ver cómo me transformo en diferentes personajes. Le encanta verme y decirle a sus amigos que tiene una madre muy graciosa”.

No hay duda de que, gracias a gente como Silvia, este momento de alarma sanitaria no sólo se hace más llevadero, si no que cobra sentido, mostrando el lado más humano de la ciudadanía.