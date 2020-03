Nerva suspende su Semana Santa y no es por el coronavirus

Nerva se ha quedado este año sin Semana Santa. La única hermandad que procesiona en la localidad, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, no saldrá en procesión.

La hermandad ha decidido quedarse en casa según ha informado la radio y televisión local ‘Onda Minera’. Por tanto, se perdería una tradición que dura ya 30 años, desde 1888.

Y en pleno debate sobre los actos y aglomeraciones de Semana Santa por la crisis del coronavirus, en este caso no ha sido ese el motivo. La realidad es que la hermandad no tiene costaleros para sacar los pasos, una situación que salvaron in extremis el año pasado gracias a una donación anónima que les permitió contratarlos.

Los pasos del Gran Poder y la Virgen del Mayor Dolor ni siquiera se montarán según han informado en el medio local los responsables de la hermandad.