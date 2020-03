La mujer investigadora, clave para el desarrollo y prestigio de la Onubense

El papel de la mujer en la Universidad de Huelva tiene cada vez más relevancia. Así lo reconocen los premios, reconocimientos, artículos científicos, y su trabajo del día a día que está siendo reconocido por la sociedad. Muchas son las mujeres investigadoras que muestran cada día sus trabajos, y la propia rectora de la UHU, María Antonia Peña, las ha animado “a seguir creciendo y luchando por sus sueños”, en el Día de las Mujeres Investigadoras al que acudieron más de un centenar de estudiantes de secundaria y Bachillerato.

Ya en esta jornada el vicerrector de Investigación y Transferencia Juan Alguacil explicaba que el objetivo de estas jornadas era “visualizar el papel de la mujer en la ciencia y ladestacada labor que llevan a cabo las investigadoras de la Onubense a través de diferentes perfiles”.

Al acto acudieron treinta investigadoras de la Onubense para contar su experiencia. “Hemos querido rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que, a pesar de las trabas, han conseguido hacerse un hueco en el mundo de la ciencia y ahora son referentes para los estudiantes”, señalaba la rectora.

Este mismo viernes la UHU celebraba el Día de la Mujer con una serie de actos homenaje a científicas.

Diariodehuelva.es ha recopilado las últimas premiadas en la UHU, y muchas de las que son un referente en su área de investigación. Son muchas más y “hay que seguir trabajando para darles visibilidad”, ha apuntado Peña.

Marta Fernández Peña

Marta Fernández Peña es doctora en Historia, especializada en Historia Contemporánea. Con tan solo 30 años ya posee la Bandera de Andalucía por la provincia de Huelva en las Ciencias Sociales y las Letras concedido por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. Pero su brillante carrera le deja más reconocimientos como el Premio Joven a la Cultura Científica en la Modalidad de Investigadores Doctores en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Fernández reivindica “el valor de la Humanidades como ciencia. La imagen del hombre o mujer científica, con una bata blanca en un laboratorio, no es la única forma de hacer ciencia que existe. Las historiadoras, como yo, no trabajamos con bata blanca en un laboratorio, sino que trabajamos sobre todo con documentos, en archivos, bibliotecas, en el despacho o en nuestra propia casa, con nuestro ordenador. Ojalá ese trabajo se reconociera de la misma forma que el del laboratorio“. A lo que añade que “cada vez las mujeres tenemos mayor presencia en el área de Historia Contemporánea, y además una presencia muy fuerte e innovadora. Algunos de los grandes avances en la historia contemporánea se están produciendo, precisamente, gracias a las investigadoras”.

En este sentido, respecto a la Onubense, Fernández expone que “para una universidad pequeña como la UHU es todo un logro que sus investigadoras sean reconocidas a nivel nacional o internacional, pues de esa forma se consigue colocar en una posición cada vez más potente a la universidad. Debe quedar claro en la comunidad científica que el pertenecer a una institución pequeña no es sinónimo de menor calidad científica”.

La importancia de visibilizar el trabajo diario de las investigadores “es fundamental”, y añade que “considero que una de las mejoras medidas es justo esto: que los medios (como este periódico) se hagan eco de la labor que llevamos a cabo cada día. Por eso, agradezco a diariodehuelva.es y a todos los medios que recogen los reconocimientos y la labor de las investigadoras. E insisto: es importante visibilizar también a las científicas en Humanidades. Por ello, doblemente gracias”.

Dolores Redondo

Dolores Redondo Toronjo es doctora en Economía y a sus 69 años ya se encuentra jubilada. Pero su relación con la educación, y con la UHU, es muy estrecha y hace unos días le han otorgado el Premio García Caparrós 2020. Redondo es muy clara en cuanto a la situación de la mujer en la sociedad y critica que “queda aún mucho trabajo por hacer ya que aunque en los últimos años ha habido un avance en el reconocimiento pero éste es aún muy lento, y me temo que visto el retroceso en derechos que estamos conociendo en la actualidad, podamos conocer un cierto estancamiento en la aplicación de las distintas medidas que se han ido desarrollando para visibilizar más la situación de las mujeres en la Universidad y en la Investigación”.

Por ello, ha indicado que “la Universidad de Huelva no esta fuera de esta situación, y a pesar de reconocimientos que se han hecho en los últimos años a distintas investigadoras y profesoras de la UHU, aún hay mucho trabajo por delante“. Así, Redondo aboga por “reconocer la existencia de grupos de investigación en la UHU de jóvenes investigadoras muy potentes en todas las áreas de conocimiento. Mujeres que deben ser apoyadas, y sobre todo darles la visibilidad que se merecen. La sociedad de Huelva debe conocer la labor de estas jóvenes y lo que supone para el avance de la sociedad de Huelva. Y este trabajo no se debe realizar sólo en el mes de marzo, sino debe ser una lucha continua de todas. No se puede aceptar un paso atrás”.

María del Mar Díaz Requejo

María del Mar Díaz ha sido recientemente considerada como una de las mejores científicas de España. Así lo muestra el ranking anual de Fh Medio que pone en valor el índice h (sistema de medición de la calidad profesional en el ámbito científico) de todos los participantes en el ranking. La investigadora onubense, que desarrolla su labor como catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Huelva, es también directora de la Cátedra Aiqbe y colabora activa y estrechamente con la Asociación de Antiguos Alumnos y la Universidad para promover e incentivar numerosas iniciativas.

En el año 2000 recibió el premio de Doctorado en el Área Tecnológica y en 2003, tras una estancia postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte, regresó a su ciudad natal para desarrollar su pasión: la química. Actualmente sigue una línea de investigación basada en la sostenibilidad y la búsqueda de nuevos materiales que no sean agresivos con el medio ambiente.

Pilar Cuder

La catedrática y doctora de la Universidad de Huelva Pilar Cuder recibió el pasado diciembre el IX Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales, “en reconocimiento a su incansable labor docente e investigadora en aras a la igualdad de género como valor constitucional y su traslación al ámbito educativo”. Esta distinción remarca la “decisiva contribución desde la Universidad en la consolidación de nuestros valores constitucionales, trabajando la paridad y justicia de género como principio básico para así trasladarlos a la sociedad, como uno de los hitos que consolidan nuestro actual modelo de derechos y libertades”.

Sin duda, un reconocimiento a su labor docente e investigadora “en aras a la igualdad de género como valor constitucional y su traslación al ámbito educativo”; porque como señaló en la entrega del premio la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, Cuder “ha recuperado del silencio a muchas mujeres con talento; la Historia tiene que ser contada, la de los hombres y la de las mujeres”.

María Cuaresma

María Cuaresma Franco es licenciada en Ciencias Ambientales y doble doctorada por la Universidad de Wageningen (Holanda) y la Universidad de Huelva (UHU). Su tesis doctoral fue premiada por una institución holandesa de prestigio, “Izaak Korteweg en Anna Ida Overwater Foundation”, y recibió la mención de Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Huelva. Esta investigadora, becada con una ‘Juan de la Cierva’, forma parte del grupo Biotecnología de Microalgas de la UHU donde dirige la línea de investigación relacionada con la ‘Producción de microalgas extremófilas enriquecidas en biomoléculas de valor biotecnológico’.

La principal línea de investigación en la que se centra es la búsqueda de estrategias noveles y sostenibles para la producción de metabolitos de interés mediante el uso de microorganismos, más específicamente microalgas extremófilas. Esta línea de investigación se encuentra en el marco de la Bioeconomía, cuyo objetivo es una industria innovadora, rentable, eficiente y basada en el uso de recursos sostenibles para satisfacer las demandas de la sociedad, preservando al mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Coordina además un proyecto financiado por el CEI·Mar para Jóvenes Investigadores, centrado en la evaluación del uso de microalgas ricas en luteína para la alimentación de bivalvos. Además, dirige otro proyecto financiado por Fondos FEDER a través de la Junta de Andalucía centrado en la producción de biomasa de microalgas enriquecida en antioxidantes para ser usada como nutraceútico en alimentación humana.

Carmen Arenas

Es personal administrativo y de servicios de la Universidad de Huelva. Su lucha diaria por la igualdad la ha llevado a conseguir el premio García Caparrós 2020, por su trabajo a favor del feminismo y los derechos de las mujeres desde su responsabilidad en la secretaría de mujer del sindicato Comisiones Obreras en Huelva. Arenas afirma que “el reconocimiento de las mujeres tanto en la universidad como en la sociedad en general, es una deuda histórica, es una deuda social, durante mucho tiempo el papel de la mujer y su contribución a la sociedad y a la historia ha estado invisibilizado, lo que ha contribuido a reforzar la situación de desigualdad que vivimos las mujeres”. A lo que añade que “en la Universidad como parte de la sociedad, también ha sido así durante mucho tiempo, afortunadamente, se ha avanzado mucho y cada vez es más visible por ejemplo el trabajo de muchas investigadoras y científicas de la Universidad de Huelva. A esta visibilización contribuyen actos como por ejemplo las jornadas celebradas ‘Mujeres científicas en la UHU”.

Pero el día a día de la mujer es “duro”, y con respecto al mundo académico “aún queda mucho camino por recorrer aunque el porcentaje de profesoras es sobre 45% no se traduce en el porcentaje de cátedras no llega al 20%, esto es un dato muy significativo, puesto que visualiza que la desigualdad entre hombres y mujeres existe en todas las parcelas”. “Creo que es muy importante reconocer las desigualdades que sufrimos las mujeres en el mundo del trabajo y visibilizar nuestra realidad laboral: más inactividad , más paro, más precariedad laboral , brecha salarial y de pensiones… Además, la falta de servicios públicos para la conciliación y corresponsabilidad que nos aleja cada vez más del empleo”.

Asimismo, expone que “su contribución en las diferentes áreas de conocimiento y del prestigio que aportan a la UHU, uno de los papeles fundamentales es hacer de ‘referentes’ culturales y científicas, sobre todo a las personas más jóvenes, teniendo en cuenta que aprendemos por socialización y por modelos de referencia. Exponer sus aportaciones también supone dar otra visión, abrir posibilidades… Que puede motivar a muchas jóvenes a tomar conciencia de que ellas también pueden ser grandes matemáticas, físicas, etc. Y romper esa tendencia que las mujeres se inclinen a las ramas del cuidado, imagen, la salud, las ciencias sociales o las artes”.

Y es que el nombre de mujer suena más fuerte que nunca en la Onubense. Un trabajo diario que tiene nombre propio. El de Pilar Cuder, Fátima Martínez, Inmaculada Martínez, Estefanía Castillo, Yolanda Navarro, María Soledad Palacios, María Antonia Peña, Manuela Mora, Ángela Sierra, Carmen Rodríguez, Mª Ángeles Merino, Teresa Gómez, Elia Fernández, Ana Delgado, Ana Breu, Reyes Alejano, Isabel Rodríguez, Beatriz Aranda, Victoria Pachón; Reyes Sánchez; Aguasanta M.Sarmiento; Amor Pérez; Nuria Arenas; Rosa Giles; María Nieves Saldaña; Carmen Arenas; Inés Garbayo; Tamara García; Rosa León; Rosa García; Nuria Vidal; Mar Gallego… Y muchas más que trabajan cada día para alcanzar la excelencia en sus trabajos y la igualdad en su día a día personal y laboral.