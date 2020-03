El sufrimiento de Antonio Toledo en el Sporting de Huelva

Antonio Toledo ha dejado de disfrutar con el fútbol. Las dificultades que temporada tras temporada atraviesa el Sporting de Huelva para lograr la permanencia en la Primera División Femenina han hecho mella en el entrenador onubense, que no duda en reconocer su alicaído estado de ánimo.

“La verdad es que ya no disfruto del fútbol, porque llevamos tres temporadas muy complicadas. Es normal porque somos un club que no podemos estar en otra situación que no sea luchar por mantener la categoría. Pero cada partido es un sufrimiento y no te da tiempo a disfrutar la competición“, admite.

Cábalas por la salvación

No obstante, Toledo no está dispuesto a regalar nada a sus rivales directos. El técnico onubense asume que “al Espanyol prácticamente se le puede considerar descendido“. En este sentido, la otra plaza de descenso se la van a jugar “el Valencia, el Betis, el Madrid y nosotros. Y las próximas jornadas van a ser vitales“, avisa.

Parón de la competición

Unas próximas jornadas que aún están lejos por el parón de la competición. Una pausa que “nos va a permitir recuperar a Fatou Kanteh, Irene Rodríguez y Yoko Tanaka. Son tres jugadoras de las cuatro jugadoras que tenemos lesionadas y que podrán estar para el partido del Valencia, que es fundamental“, concluye.