Cientos de firmas contra la ‘lluvia de cenizas’ de ENCE sobre San Juan del Puerto

La puesta en funcionamiento del enorme complejo de energía y biomasa de Ence en San Juan del Puerto está teniendo repercusiones medioambientales inesperadas y provocando un aluvión de problemas y molestias a los vecinos.

La Plataforma Por un San Juan Respirable ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en la localidad para exigir a la empresa ENCE, al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que pongan en marcha medidas correctoras que mitiguen la continua lluvia de cenizas que soportan las urbanizaciones adyacentes desde la reactivación e implementación del proyecto. Llevan ya recogidas más de medio millar de rúbricas.

La Plataforma ha advertido a las autoridades en varios encuentros que los vecinos de las instalaciones de ENCE soportan unos niveles de contaminación preocupantes debido a la combustión de residuos en la planta. Un problema que se agrava en estos meses venideros con el cambio a dirección sur de los vientos predominantes. Estas corrientes de primavera mueven hacia la localidad las cenizas que emanan de la combustión e incineración y las incesantes polvaredas que provocan el trasiego de cientos de camiones cargados de residuos vegetales y de otros tipo y las descargas en las instalaciones. Incluso algunos de estos vehículos pesados llegan sin ni siquiera cubrirse, apuntan.

Picores en la garganta, lagrimeo de ojos, lluvia de cenizas, acumulación continua de suciedad, ropa ennegrecida, patios, calles y tejados repletos de visibles escorias volátiles… Toda una serie de molestias que ha llevado a los vecinos de San Juan del Puerto a organizarse y lanzar un ‘basta ya’ a las autoridades.

Quieren que se implementen medidas correctoras.

Porque el problema se agrava y agranda con la puesta en marcha por parte de Ence de un complejo energético que cuenta con dos plantas de generación de electricidad por biomasa con una capacidad total de 91 Mw que producen más de 500 millones de Kw/h anuales.

Según la información de la compañía, la planta de San Juan del Puerto está preparada para consumir nada menos que 500.000 toneladas de biomasa al año para producir 180 toneladas/hora de vapor a 100 bares de presión y 500º de temperatura. Y añade que Huelva 50 MW ha sido construida con las Mejores Técnicas Disponibles recomendadas por la UE para el transporte, almacenamiento y producción de energía con biomasa. Entre estas técnicas está el sistema de reducción selectiva no catalítica, que permite reducir emisiones de óxido de nitrógeno.

La apuesta por la tecnología de lecho fluido para la caldera, el uso de gas natural como combustible auxiliar para operaciones puntuales, o la incorporación de un eficaz precipitador electroestático para la captación de gases de combustión a la salida de la caldera también permiten a ENCE cumplir con su objetivo de minimizar el impacto ambiental de sus operaciones.

Calidad del aire y enfermedades respiratorias

Pero este enorme complejo no está resultando tan limpio e inocuo como se esperaba. La Plataforma vecinal considera que la calidad del aire ha empeorado en San Juan debido al proceso de combustión de pellets (prensado a base de madera).

Advierten que los humos, polvos y cenizas procedentes de Ence Biomasa llegan a San Juan cargados de dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión, dióxido de azufre e hidrocarburos. Un cóctel generador de graves enfermedades. Y una mezcla contaminante que cae de lleno sobre los polígonos industriales colindantes con el complejo fabril y las primeras casas sanjuaneras situadas a escasos 800 metros del complejo, Los Poetas o Los Pintores, entre otras.

La inhalación continua de estos humos y polvos, según la literatura científica, produce enfermedades como la Obstrucción Pulmonar Crónica (EPOC) por poner un ejemplo demostrado y afecta a niños y mayores especialmente. Este y otros riesgos ha llevado a los vecinos a decir “basta” y a enviar muestras de las cenizas y polvos que sacan del interior de las viviendas, de los patios y calles a laboratorios especializados para conocer lo que respiran.

Se muestran preocupados porque muy cerca del complejo de ENCE se encuentran colegios, institutos y guarderías, que amanecen con los patios cubiertos de cenizas.

La Plataforma es crítica con este método de incineración tan denostado también por organizaciones ecologistas. La califican como “energía negra”.

Críticas al comportamiento del Ayuntamiento

Los integrantes de la Plataforma se muestran muy molestos con la atención que les ha prestado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto. Saben del poder generador de empleo de una planta de estas características y de los convenios que ENCE ha firmado con el Consistorio. Pero eso no puede justificar que se permita sin más control ni contención “esta lluvia de cenizas sobre nuestras casas y cabezas”, sostiene Teresa Cuevas, portavoz y presidenta de la Plataforma Por un San Juan Saludable.

La Plataforma insiste en que se ha reunido con representantes del Ayuntamiento, con Ence y con responsables de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pero no han hecho nada para corregir la situación. No le han aportado soluciones, incluso le han llegado a decir, explican, que “no hay problemas porque no se han presentado denuncias”.

Consideran que el Ayuntamiento de San Juan “para nada se ha implicado en buscar una solución al problema” por lo que anuncian que van a seguir con su lucha.

“Nadie quiere ver el problema pero nos está afectando. Solo hay que observar nuestras casas y su entorno para darse cuenta de lo que hay en torno a Ence Biomasa.

La lluvia de cenizas y partículas nocivas en suspensión preocupa a los científicos. Solo hay que mirar a otra localidad andaluza: Villanueva del Arzobispo (Jaén) con un problema similar en cuanto al origen de la contaminación (quema de pellets). Aunque diferenciado, al proceder de chimeneas caseras en vez de un complejo fabril. Allí, la situación geográfica ayuda a concentrar los humos.

En Villanueva del Arzobispo se han superado todos los valores intermedios y del valor guía de la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que ha habido momentos puntuales en los que se ha sobrepasado el valor límite diario en la atmósfera de partículas PM10 para la protección de la salud humana. Esta superación de niveles ha motivado que la Comisión Europea incluya a España dentro del procedimiento de infracción por el incumplimiento de las obligaciones que impone la directiva relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.

De momento no es el caso de San Juan del Puerto, donde las mediciones realizadas están lejos de esas cifras.