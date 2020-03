Luis Ortiz-Abreu, el onubense que entiende el teatro como ‘hábito de vida’

Su carrera artística profesional despega en el año 2008 cuando se traslada a Sevilla con 21 años. Es ahí cuando empieza a formarse. Primero, en cursos y en escuelas privadas y, posteriormente, en la Escuela Superior de Arte Dramático de la capital andaluza.

Sin embargo, su vocación por el mundo de la interpretación le viene de cuna. Con tan sólo 4 años actuó por primera vez en la guardería. “Fue con 10 años cuando hice mi primera representación teatral. Llevo desde entonces teniendo el teatro como un hábito de vida”, asegura.

En diariodehuelva.es conocemos mejor al actor, director de arte y dramaturgo de Huelva, Luis Ortiz-Abreu.

Actualmente se encuentra en Madrid, ensayando para el próximo estreno de una obra de teatro musical titulada ‘La mujer del año’. Escrita y dirigida por Pelayo Rocal. La primera función será este viernes 6 de Marzo en Mota del Cuervo (Cuenca).

De tu dilatada trayectoria profesional, ¿Qué trabajo o experiencia recuerdas con más cariño?

“Si tuviera que destacar un trabajo o personaje de los que he hecho hasta ahora, sería el que hice en ‘La Lección’ de Eugene Ionesco, dirigida por Eduardo Recabarren”.

‘El profesor’ supuso para mí un antes y un después en mi manera de afrontar un personaje, por la dificultad del texto y por las características del mismo. Estuvimos de gira y durante dos temporadas en el Teatro Lara de Madrid. Con este personaje fui candidato a Mejor Actor Revelación en la 27 edición de los Premios de la Unión de Actores”, cuenta.

Paralelamente a los escenarios, el onubense ha ideado su propio taller para formar sobre un teatro que remueve y conmueve, que conciencia y abre los ojos tanto al público como a los actores o actrices que están en el escenario. Nace así en Huelva el taller ‘Las Pasiones Humanas’.

“El taller consiste en confeccionar con los actores y actrices, con sus inquietudes y sus necesidades expresivas, una pieza teatral en la que se expongan temas pasionales y viscerales. Ha nacido aquí en mi tierra, en Huelva. Creo que ha sido genial que empezara aquí. Se desarrolla en el espacio “ArtEmoción” (c. Pascual Martínez, 5)”.

¿Quiénes forman parte del taller ‘Las pasiones humanas’?

“Mis cinco jinetes del apocalipsis: Verónica Atienza, Curro Gomez, Martina Retro, Blanca Roa y Lola Vera. Ellos cinco y yo hemos creado la compañía ‘Teatro Sempiterno’. Recientemente hicimos una representación ante el

público del montaje que ha nacido del primer taller con ellos cinco. La obra se titula ‘¡ATENCIÓN! El mundo está en obras’. La función tuvo lugar el día 21 de febrero en la casa de la juventud LA RUTA, pero me encantaría seguir haciendo más representaciones de la obra en Huelva”.



¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo de la interpretación?

“Cuando empecé en este mundo, mi único propósito era ser actor y trabajar de ello. Hoy en día hago más cosas aparte de actuar. Algo que siempre he tenido claro es que me encantaría viajar por el mundo y conocerlo haciendo teatro. Sobre mi futuro no se que decir, pero si sigo por el camino que voy, llegaré a hacer muchas más cosas que me harán superarme y realizarme como persona y como artista”.

¿Tienes relación con otros actores onubenses que, al igual que tú, han conseguido mantenerse y vivir del mundo de la interpretación?

“Conozco a varios, sí. Austin Guerrero, cantante y actor. Actualmente de gira con ‘Cruz de Navajas’, el musical después de su paso por ’33, el musical’ en el papel de Santiago. Pablo Canosales, actor, director y dramaturgo. Premio Andalucía 2019 del Ayuntamiento de Almonte. Actualmente con su obra ‘La Boda de tus muertos’ de gira por España con su propia compañía, Sieteatro. Sara Mata, actriz. Recientemente estrenó la obra ‘Flama’ de la también onubense Ruth Rubio en el teatro de la Abadía y continúa su gira con la obra ‘La Boda de tus muertos’ del ya nombrado Pablo Canosales. Próximamente estrenará una serie de la plataforma HBO. Christian Gamero, actor. Actualmente reside en México. Ha participado en ‘Hernán, la serie’, en el personaje de Jerónimo Aguilar. Recientemente ha finalizado el rodaje de una nueva novela de Televisa, ‘Médicos’ y se estrenará próximamente. Antonio Della Casa, recientemente ha estrenado un papel protagonista en la película ‘Los hijos de San Luis’ dirigida por Álex López y Antonio J. Rojas. Y David Herrero, compagina su faceta de actor, en varias compañías de teatro, con la docencia en la ESAD de Córdoba en el departamento de voz. El próximo sábado día 7, estrena en Huelva la obra ‘A medias’ en Le Moulin Pub (Calle San Sebastián, 10)”.

Ortiz Abreu asegura que fantasea con reunir a muchos artistas onubenses para crear una súper producción teatral y hacer gira por el mundo. “Desde aquí hago un llamamiento a las instituciones de Huelva con el deseo de una subvención para llevarlo a cabo”, afirma.

¿Hay talento en Huelva?

“En nuestra tierra hay mucho talento, no cabe duda. Hace falta más apoyo, tanto de los ciudadanos como de las instituciones. Me gustaría ser propulsor del teatro, las artes escénicas y la cultura en nuestra tierra.