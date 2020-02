El miedo al coronavirus no frena las reservas del turismo en la provincia

La alarma saltaba en Huelva hace solo unas horas, pero la sensación de miedo por el coronavirus está rondando desde hace días (o semanas) sobre la sociedad actual y las posibles consecuencias de este virus. Sin embargo, tal y como ha confirmado el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, a diariodehuelva.es “por ahora, el miedo al coronavirus afortunadamente no está frenando las reservas para las próximas fechas”.

Barba ha expuesto que “es cierto que el sector está preocupado, porque es una situación que no se sabe cómo va a cambiar en horas, pero por ahora la tranquilidad entre los turistas que llegan a Huelva se mantiene”. En este sentido, ha añadido que “nuestro turismo suele ser nacional para estas fechas, el puente y Semana Santa, y es verdad que no se han visto afectadas las reservas por el momento“. Una situación que se teme “pueda cambiar según varíe también el desarrollo del Covid-19”.

En este sentido, ha confirmado que los datos del turismo para Semana Santa “son muy positivos, porque incluso se ha aumentado 1,5% las reservas”. Pero Barba también advierte que “estos datos siempre están en el aire hasta el último momento porque ya puede ser por la alarma de posible contagio de virus o un temporal que destroce playas e instalaciones, que se pueda variar todo“.

Agencias

Estas afirmaciones de Barba son corroboradas por el sector de las agencias y del turismo en general. Lorena de la agencia ‘Onubense’ ha expresado que “los viajes por la península no están sufriendo anulaciones o cambios, la gente aún está tranquila. No sabemos si seguirá así, pero al menos ahora mismo continúa como siempre”.

Asimismo, ha apuntado que “este mismo puente tenemos una excursión a Lisboa y, por el momento, está todo el pasaje cubierto. No estamos viendo cambios“. Algo que no sucede con los viajes internacionales. Lorena ha explicado que “sin embargo, los lugares internacionales sí que están teniendo más reticencias. Ni siquiera nos preguntan por destinos como Italia por ejemplo”. A lo que ha añadido, “quizás los viajes más afectados ahora mismo son los cruceros por el Mediterráneo, no estamos teniendo reservas y suele ser la época de máximo pico de ventas“.

Juan de ‘Viajes’ ha señalado que “es más el miedo a viajar fuera que las propias excursiones de cercanía que se suelen hacer en fines de semana o puentes”. “Sí que es cierto que hemos sufrido una cancelación de un grupo que viajaba dentro de un par de semanas a Italia, pero han decidido cambiar de país por lo que no han anulado por miedo, sino por precaución. El resto de viajes que tenemos previstos por ahora se mantienen, ya sea en España o países cercanos como Francia o Alemania”.

Llamamiento a la calma

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Huelva, Luis Arroyo, ha realizado un llamamiento a la calma ante “la histeria colectiva” causada por la incertidumbre del coronavirus, toda vez que espera que en estos días se pase “el boom” que se ha generado y predomine “la información” para evitar bulos y ‘fake news’ que favorecen, como ha proseguido, el alarmismo. En declaraciones a Europa Press, Arroyo ha remarcado que este lunes muchos clientes se acercaron a las agencias de viajes ante “el miedo” que se ha generado, sobre todo ante viajes cerrados para el puente de Andalucía o ya de cara a marzo.

En este punto, ha recordado que la cancelación de un viaje no se puede hacer por “miedo” ya que ningún seguro, salvo el de libre desistimiento que es muy caro–, cubre anular por este motivo. Tras precisar que un viaje de estudiantes onubenses han adelantado su vuelta del sur de Italia, en concreto, en Catania, ha incidido en la importancia de actuar con calma y siguiendo las recomendaciones, por lo que ha instado a la ciudadanía a informarse desde las comunicaciones oficiales para no vivir con un alarmismo innecesario.

Así las cosas, ha señalado que desde las agencias de viajes apostarán por hacer pedagogía para que la población no tema viajar y apueste por continuar con sus planes, al tiempo que se ha mostrado convencido de que esto repercutirá también en otros sectores económicos, de manera que es “esencial”, a su entender, no generar una alarma “infundada”.