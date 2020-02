Andalucía libre

En estos 40 años de autonomía, de luchas incesantes en plena democracia, de vaivenes económicos, de fiestas y alegrías, de muertes y tristezas…. En estos 40 años digo, ha habido un territorio que se ha consolidado, que ha mirado a la cara de Europa y que ha seguido siendo un referente cultural de esfuerzo y de tesón.

Hoy Andalucía sigue teniendo muchas de las debilidades estructurales que ya le apaleaban el lomo hace cuatro décadas sigue teniendo un déficit de infraestructuras demoledor para el progreso (especialmente en esta Huelva maltratada), sigue azotada por el paro como ninguna otra, sigue estando, junto a nuestros primos extremeños con unos índices de pobreza y exclusión social que avergüenzan a muchos.

Pero ha habido mucho que celebrar también en estos años. Grandes empresas que se han abierto mercado en las plazas españolas y europeas, un alto nivel de tecnificación, el nacimiento y liderazgo de muchos andaluces de los que enorgullecerse en las artes y las ciencias.

Hoy que todos miran a Cataluña, yo quiero mirar a Andalucía, una comunidad moderna, convergente económicamente hacia otros territorios más modernos, con un sector primario que se levanta en armas por la injusticia de ser pujante en el mundo y recibir unas míseras condiciones, con un sector servicios consolidado en el turismo y en unos servicios públicos que poco o nada tienen que envidiar a otros territorios y con una industria que aunque llega a cuentagotas, prepara el terreno para ir a los confines con sus productos.

Hoy Andalucía tiene una buena base para desbloquear el tren del éxito que tantas veces se le ha negado. Condiciones, productos y recursos humanos tiene de sobra para salir a la carrera del progreso, pero hace falta algo de valentía y la altura política suficiente como para comprenderlo. Solo así Andalucía será verdaderamente libre para volar.

En un día como hoy, no me puedo quedar solo con una película. Quiero resaltar ese cine que ha despertado en Andalucía y que también destaca sobre manera (miren si no en las dos últimas ediciones de los Goya en Sevilla y Málaga) por ello, quiero mirar ‘Al Sur de Granada’ y descubrir la historia de Gerald Brenan en la Alpujarra; serpentear por ‘El camino de los ingleses’ de la mano de Banderas por tierras malagueñas; correr ‘Entrelobos’ por lo campos de Córdoba, deslumbrarme con los paisajes de la hispalense ‘La Isla Mínima’, vivir aventuras con ‘800 balas’ en la recámara de Almería, pasear junto a ‘Alatriste’ en los rincones de Jaén, comer en Cádiz ‘Atún y Chocolate’ y por supuesto, adentrarme en ‘El corazón de la tierra’ con ‘La voz dormida’ para acunar la belleza de mi Huelva.